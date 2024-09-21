直播预告：阿尔茨海默病 早诊早治是关键

9月21日是世界阿尔茨海默病日。为进一步提高公众对阿尔茨海默病的知晓率，深化公众对认知健康重要性的认识，聚焦阿尔茨海默病危险因素筛查与干预，推进筛防并立、诊治同行，全国卫生产业企业管理协会脑健康分会、认知障碍疾病专科能力建设项目组、人民好医生客户端将邀请相关领域专家做客演播室，为大家讲解阿尔茨海默病防治及患者照护等相关知识。

9月23日15:00—16:00，首都医科大学附属北京安定医院副院长张庆娥，首都医科大学附属北京安贞医院冠心病中心执行主任兼冠心病三病区主任曾勇做客“人民好医生”客户端直播间，就如何科学诊治阿尔茨海默病等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张庆娥，首都医科大学附属北京安定医院副院长，医学博士，主任医师，副教授，硕士生导师。担任北京市健康科普专家、中华医学会精神医学分会老年精神病学组委员等学术职务。曾被授予北京市三八红旗奖章称号。

曾勇，首都医科大学附属北京安贞医院冠心病中心执行主任兼冠心病三病区主任、主任医师、博士研究生导师。担任北京医学会心血管病学分会青年委员、海峡两岸医药卫生交流协会心脏重症专家委员会后任主委等学术职务。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。