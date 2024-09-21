行业筑底企稳 创新与“出海”成关键词

9月20日，深交所举办“医药生物新机遇——医药生物行业上市公司2024年度集中路演”。深交所上市公司海思科、爱尔眼科、新产业、川宁生物，上交所上市公司通化东宝、万泰生物，北交所上市公司锦波生物等7家公司参加，共话医药生物行业面临的机遇与挑战。

中泰证券医药生物行业首席分析师祝嘉琦对《证券日报》记者表示，上半年医药生物行业基本面已经完成阶段性筑底。展望未来，企业通过经营策略调整逐渐适应政策环境变动，医药板块收入及业绩增速有望呈现逐季修复趋势。

看好市场需求增长

参与此次路演的7家上市公司，均表达了对各自细分领域未来发展的信心，其背后是对相关市场需求增长的看好。

其中，人口老龄化带来的需求格局改变被多次提及。例如，万泰生物董秘余涛表示，随着社会老龄化程度的加深，对于慢性病和重大疾病的早期诊断需求日益增加，推动了体外诊断市场的进一步扩展。

此外，对于持续推进的集采政策所带来的影响，多家上市公司也进行了回应。

通化东宝副总经理、董秘苏璠在现场表示，今年胰岛素集采续标中，公司产品均进行了不同程度的降价，随之而来的新一轮胰岛素渠道库存补差、发货节奏调整等一次性或短期不利因素给公司业绩造成压力。

“不过相关影响已经集中在第二季度进行了体现，第三季度开始公司胰岛素产品全面恢复发货，公司经营业绩会逐步实现改善。”苏璠说，集采续约后，公司全线产品均以A类中选，这有利于公司产品市场份额进一步提升。

面对体外诊断领域集采落地执行等影响，新产业副总经理兼董秘张蕾在接受《证券日报》记者采访时表示：“通过带量采购的过程，很多国产品牌的市占率明显提升，这对于高端医院进行全面的常规试剂国产替代有非常大的帮助，也会进一步推动免疫诊断市场的下沉。”

积极推进技术创新

面对广阔的市场需求和发展前景，上述上市公司无不强调研发、创新、技术的重要性。

在政策推动下，我国创新药领域正处于快速发展期。海思科方面介绍，公司聚焦小分子创新药研发领域，目前共有10余个新药项目在开发阶段，筛选项目40余项，并聚焦围手术期用药（如麻醉、镇痛）、肿瘤、代谢系统疾病、呼吸系统疾病等领域构建新药产品管线。在公司创新药持续上新的推动下，公司今年上半年实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长119.4%的好成绩。

川宁生物副总经理、董秘顾祥介绍，公司目前已有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、依克多因等多个产品进入生产、销售阶段，是国内首批实现产品交付的合成生物学企业。同时，公司子公司锐康生物还围绕高端化妆品原料、保健品原料、高附加值天然产物、生物基材料等领域进行布局，打造了完整的合成生物学技术平台。

锦波生物董秘唐梦华表示，通过不断创新，公司已完成包括Ⅲ型、Ⅴ型、Ⅶ型、ⅩⅦ型等重组人源化胶原蛋白主要的基础研究，已在妇科、泌尿科、皮肤科、骨科、外科、口腔科、心血管科等领域持续开展应用研究。

AI、大数据等新技术的应用为医药生物行业的发展注入新动能。顾祥表示，在大数据分析和机器学习平台的助力下，公司克服了传统生物育种的局限性，极大地提高了研发效率。余涛也表示，人工智能与大数据在体外诊断领域的应用大大提高了诊断的准确性和效率。

黑崎资本首席战略官陈兴文对《证券日报》记者表示：“随着技术的进步和政策的支持，预计医药生物行业将继续保持增长势头。”

加快“出海”步伐

“出海”“国际化布局”同样是上市公司提及的高频词。

通化东宝表示，公司已与健友股份达成战略合作，共同进军美国胰岛素市场，还与科兴制药合作加快推动利拉鲁肽在海外17个新兴市场的注册和申报进程，海外业务有望成为公司未来新的增长曲线。

海思科也介绍称，公司在美国开展的麻醉药HSK3486（环泊酚注射液）的2项Ⅲ期临床试验均已完成，将在美国申报NDA（新药申请）。

在海外产业布局方面，新产业表示，公司已完成10家海外子公司的设立，助力海外业务迈向新阶段。

截至今年上半年，爱尔眼科已在海外布局140家眼科中心及诊所，逐渐形成覆盖全球的医疗服务网络。爱尔眼科董事、副总经理、董秘吴士君表示，公司国际化战略的实施将有助于深度融合国际先进的医疗服务理念和最前沿的技术体系。

陈兴文认为，国内医药生物企业加快“出海”步伐，积极融入全球医药产业链，将提升在全球产业生态中的话语权。