直播预告：全生命周期维护我们的“认知健康”

9月21日是世界阿尔茨海默病日。为进一步提高公众对阿尔茨海默病的知晓率，深化公众对认知健康重要性的认识，聚焦阿尔茨海默病危险因素筛查与干预，推进筛防并立、诊治同行，全国卫生产业企业管理协会脑健康分会、认知障碍疾病专科能力建设项目组、人民好医生客户端将邀请相关领域专家做客演播室，为大家讲解阿尔茨海默病防治及患者照护等相关知识。

9月23日16:00-17:00，山西医科大学第一医院神经内科主任医师李阳、吉林省中医药科学院第一临床学院老年病科主任医师孙莉做客“人民好医生”客户端直播间，就如何科学诊治阿尔茨海默病等相关问题与网友们进行讲解与交流。

专家介绍：

李阳，山西医科大学第一医院神经内科主任医师、医学博士、博士生导师。担任国家卫健委认知中心建设项目质控组组长、中国医师协会神经内科分会认知障碍疾病专委会委员、中国老年保健协会阿尔茨海默病分会常务委员等学术组织职务。

孙莉，吉林省中医药科学院第一临床医院主任医师、博士生导师、博士后合作导师、吉林省名中医、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。担任国家中医临床研究基地重点病种眩晕病负责人、中华中医药学会眩晕防治协同创新共同体副主任委员、中国康复医学会眩晕康复专业委员会常务委员等学术组织职务。

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