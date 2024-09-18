专家共话：加强专科人才队伍建设 提升淋巴肿瘤诊疗水平

近日，第四届“人民好医生·金山茶花计划”淋巴肿瘤领域学术座谈在线上举行。参与本次座谈的专家，为提升我国淋巴肿瘤防治工作建言献策，建议加强淋巴肿瘤亚专科及人才队伍建设。

黑龙江省哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军表示，近年来，我国淋巴肿瘤领域虽取得一定突破，但依然任重道远，需要大家共同努力。“希望未来大家积极投入到金山茶花计划当中，共同推动中国淋巴肿瘤事业达到更高水平，并让淋巴肿瘤患者获得更好的治疗，提升临床治愈率”。

“通过‘人民好医生·金山茶花计划’，我们看到了更多创新型、研究型淋巴肿瘤人才，扩大了血液淋巴肿瘤领域在国内的影响力，也让大众对淋巴肿瘤防治的重要性有了更深刻的认识。”北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军说。

在本次学术座谈会上，专家们还鼓励淋巴肿瘤领域的中青年专家，不断成长、持续接力，及时实现淋巴肿瘤治疗与研究的新突破，为我国的健康事业作出更多贡献。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展。