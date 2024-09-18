开学一段时间了，

保护眼健康，

家长和孩子应该怎么做？

养成良好的用眼、护眼习惯，

保护远视储备，避免损伤视力，

以下实用攻略请收藏。

坐姿不正确，比如驼背、歪坐、趴着学习，会让孩子的眼睛离屏幕太近，容易导致眼睛疲劳。孩子们要记住“一拳一尺一寸”的原则：胸前与桌子间隔一拳（一个拳头的距离），眼睛与书本保持至少一尺（约33厘米）的距离，握笔的手指与笔尖保持一寸（约3.3厘米）的距离。

另外，孩子用眼应遵循“20-20-20”原则：每用眼20分钟，就要看20英尺（约6米）外的东西20秒钟，帮助眼睛放松。

孩子应在明亮的环境下用眼，如在家中设置阅读区域，区域内的光线要均匀、明亮，不要在昏暗的环境下阅读。如果光线不足，需要打开顶灯或使用台灯。同时，孩子要尽量避免长时间使用电子产品，学习时选择大屏幕的设备。

非学习时，每次使用电子产品时间最好在15分钟以内，每天累计不超过1小时。孩子使用电子设备时，与电脑至少距离70厘米，与手机至少距离30厘米，与电视则要保持屏幕对角线的4倍距离。

孩子的眼健康也需要良好的营养和充足的睡眠来保障。家长要确保孩子饮食多样化，摄入足够的蛋白质、钙和维生素。

蛋白质有助于眼睛组织的修复和生长，而钙则是眼睛内部的重要成分之一。新鲜水果和蔬菜富含维生素A、维生素C和维生素E，对眼睛有益。同时，家长要限制孩子对甜食和碳酸饮料的摄入量，这些食物不仅可能影响眼睛，还可能影响血糖水平和整体健康。

充足的睡眠对孩子的眼健康同样重要。睡眠时，眼睛能够得到充分的休息，有助于预防眼睛疲劳和其他眼部问题的发生。

鼓励孩子参与户外活动，“目”浴阳光是最简单、最有效、最经济的近视防控手段。有研究指出，孩子每天增加40分钟户外活动，3年内近视发生率相对下降23%。

因此，建议孩子尽量保证每天都有户外活动时间，最好每天能有2小时，或者每周累计达到14个小时。户外活动也可间歇进行，增加户外活动的次数和方式，如增加白天的课外活动、户外上课、课间休息走出教室、上学和放学步行等。

户外活动的关键在于白天和户外，而不在于活动的形式。只要在有阳光的户外，即使什么都不做，也能起到预防近视的作用。

我们可以尽量选择更加合适的户外场地，以达到更高的户外活动效率。比如，亮度较高（>10000勒克斯）的操场、足球场等空旷场地等。走廊、树荫下也有不错的亮度（>7000勒克斯），游乐场的亮度（>3000勒克斯）也是可以的。

最近的研究结果发现，有效的户外活动需要在亮度>2000勒克斯的场地上，每次持续15分钟以上。在阴天或比较暗的情况下，则可能需要更长的户外活动时间，才能有更好的保护视力的效果。

视力和眼睛的发育，在不同的年龄有不同的正常值，我们提倡家长重视孩子屈光发育档案的建立。这对于孩子的屈光发育状态、是否有充足的远视储备、是否需要进行干预以及干预是否有效等情况，都能够提供有效信息，以便于医生与家长一起制订个性化的近视管理方案。

如果监测发现孩子的远视储备消耗过快，则要警惕近视，及时干预治疗。建议孩子每3个月或半年检查一次视力，一旦发现异常，应由医生调整检查周期。

来源：学生健康报

作者：中山大学中山眼科中心 杨晓 王梦怡

审核：国家健康科普专家库成员、中山大学中山眼科中心主任 林浩添