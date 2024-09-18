直播预告：再忙也别忘了关爱口腔健康

2024年9月20日是第36个“全国爱牙日”。今年的活动主题是“口腔健康 全身健康”，副主题是“全生命周期守护 让健康从‘齿’开始”。

常言道三十而立，而立之年忙工作、忙学业、忙家庭，繁忙之余也别忘了身体健康，尤其是口腔健康。“牙疼不是病，疼起来真要命。”口腔问题看似是个小问题，却会严重影响工作、生活的质量。那么，对于中青年人而言，需要注意哪些口腔健康问题呢？

9月19日15:00-16:00，首都医科大学附属北京口腔医院口腔预防科主任医师刘敏将做客“人民好医生”客户端直播间，就中青年的口腔健康问题与大家进行交流，敬请关注。

专家简介：

刘敏，北京大学口腔医学院博士毕业，2001年开始口腔临床工作，掌握儿童及成人口腔常见病的治疗与预防工作。致力于全口治疗设计，复杂龋病和牙髓病的序列诊疗，个性化口腔疾病预防(饮食指导、口腔卫生宣教和氟化物的使用)。

如何收看直播：

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