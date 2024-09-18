废旧家电回收行业标准公开征求意见

今年以来，支持大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）的政策措施不断加码，政策红利持续释放。8月25日，商务部等4部门又发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，多地快速响应，新一轮家电以旧换新补贴加速落地。但有消费者称旧货回收价格偏低引发关注。业内建议建立透明、合理的废旧家电回收价格体系，鼓励消费者规范交售废旧家电。中国物资再生协会配合相关部门工作，牵头制定的行业标准正公开征求意见。

8类家电产品以旧换新

8月25日，商务部等4部门发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，做好家电以旧换新中央与地方政策协同联动。各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买二级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买一级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。

补贴标准上，每位消费者每类产品可补贴一件，每件补贴不超过2000元。

目前，湖北、重庆、长春、北京、四川、云南、青海等地已率先开启以旧换新补贴，在政府补贴基础上，平台和品牌也加大让利幅度。

其中，北京市家电以旧换新政策即日起至12月31日，为期四个月。聚焦一级和二级能效的8类家电，共推出一万余款商品，补贴力度最高达20%，单件商品最高补贴2000元。

消费者称旧货回收价格偏低

“以旧换新”涉及收旧、换新两方面。通过提供补贴降低企业成本，提升优惠力度，激发了消费者参与家电换新活动的积极性，收旧则带动回收量上升，极大利好废旧家电回收行业发展。据中国物资再生协会调研，部分回收企业自3月份以来，家电回收量逐步攀升，特别是在有补贴的地区，以旧换新回收的废旧家电数量激增。

不少企业或平台如今已实现旧机回收、新机送达的一条龙服务。除了免费上门收旧货，还提供旧机线上估价、一键报单、极速到账服务，所得金额可直接抵扣购新机的款项。比如，在京东平台，消费者可用至多6件旧电子产品来抵扣新电脑购置费用，至高抵扣1600元；空调柜机、挂机分别可抵扣500元、260元新机购置费，换新更超值。

不过，有消费者认为，旧机回收价格偏低。“我家的LED电视，回收价35元，有的平台上回收价只有20元。”王先生表示，除了电视机，他家还有一台洗衣机也打算以旧换新，但在某电商平台上看到折旧价格后，他觉得太低了，不分品牌以及能否正常使用等情况，回收基本是“一口价”。

北青报记者随机查看了多个参与以旧换新的平台发现，冰箱、洗衣机、电视、空调是参加以旧换新的常见品类，其中，电视机的回收价大多在25-35元，洗衣机为50元、冰箱在20-60元之间。不过空调回收价均在200元以上，5匹及以上的空调柜机回收价能高达1000元。有平台工作人员表示，旧机回收价格的高低主要取决于产品的材料价值和市场回收价值。由于空调在用料上通常比洗衣机等更足，包含更多的金属和制冷剂等高价值材料，因此空调的市场回收价值相对较高。

中国物资再生协会副秘书长崔燕告诉北青报记者，废旧家电回收价格受规格、功能状态、使用年限及材质等多因素影响。但通过正规渠道回收的废旧家电只有极少数能够进入二手流通环节，大多数回收后只能拆解处理。在回收处理过程中，回收企业需承担人工、拆机、运输、仓储、资金等高昂成本，分摊到每件电视、冰箱、洗衣机、空调等废旧家电的回收成本大多在80-150元之间；拆解企业还要承担拆解后危险废物处理、拆解设备折旧、拆解和管理人工等成本，导致整体利润微薄，因此废旧家电的回收价格普遍较低。

废旧家电估值行业标准正征求意见

据了解，回收的产品会根据其类型和状态进行不同的处理。例如，废旧电池需要按照当地法规进行环保处理，避免对环境造成危害。家电产品如空调、冰箱、洗衣机、电视等，回收后可能会进行拆解，分类回收有价值的部件和材料，如金属、塑料等，进行资源再利用。对于含有有害物质的部件，如制冷剂、电子元件，会进行专业处理，确保安全无害。

崔燕介绍，从回收主体上看，目前我国废弃电器电子产品主要依靠个体回收户回收，但由于面临技术、资金和管理等方面的限制，难以形成规模化和规范化的运营。相比之下，回收企业通过建立固定回收点，有效构建了规模化、网络化的回收体系，显著提升了回收效率与覆盖面，为行业的规范化发展树立了标杆。生产企业自建回收体系不仅实现了产品从生产到废弃的全链条管理，还能够降低资源浪费和环境污染，这种模式通常与企业的品牌建设和售后服务相结合，形成了良性循环。“互联网+”创新回收模式则打破了传统回收在时间、空间上的限制，为消费者提供了更便捷、高效的回收体验。

企查查数据显示，我国家电回收相关企业现存7755家，区域分布上，安徽、山东分别现存855家、763家相关企业；城市分布上，西安现存家电回收相关企业数量最多，有219家，其次是阜阳、合肥。

不过，崔燕指出，回收价格不透明，消费者对废旧家电的残值期望较高，正规企业回收难；非法拆解问题屡禁不止，正规拆解企业“吃不饱”现象多见；废旧家电拆解处理专项资金补贴政策尚未明确，部分拆解企业积极性不高，前端回收价格受到影响等仍是存在的问题。

崔燕建议，加快出台《专项资金管理办法》，调动回收和处理企业的积极性；建立透明、合理的废旧家电回收价格体系，鼓励消费者规范交售废旧家电；加大对非法拆解行为的打击力度，规范市场秩序；加强宣传教育，引导消费者及时淘汰能耗高、安全性差的家电产品。

崔燕表示，中国物资再生协会积极配合相关部门工作，牵头制定《废旧家电回收估值评价规则 电视机、电冰箱、洗衣机、空调器、微型计算机》行业标准，目前标准已经开始公开征求意见，旨在解决行业长期存在的回收价格不透明、差异大、服务不规范等问题，从而提升消费者参与以旧换新的积极性。