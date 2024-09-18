两种医用同位素分离纯化效率显著提高

记者9月15日从中国科学院近代物理研究所获悉，该所核化学室秦芝研究员团队，利用兰州重离子加速器研究装置（HIRFL），以及自主研发的自动化分离样机系统，在医用同位素镭-223和锕-225的同步分离制备方面获得重要进展。

镭-223（半衰期为11.4天）和锕-225（半衰期为10天）作为两种极具潜力的阿尔法发射同位素，由于其独特的物理化学性质，在小体积肿瘤和多位点转移性癌症的治疗中展现出广泛的应用前景。然而，传统的镭-223和锕-225生产方法复杂且效率不高，难以满足日益增长的需求，迫切需要开发出一种高效且自动化的制备系统。

基于兰州重离子加速器研究装置提供的中高能质子束和氮束，研究团队自主研发和建立了一套可同步制备镭-223和锕-225的自动化分离系统，建立了完整的“钍靶辐照—分离纯化—药物标记”的制备工艺路线，显著提高了镭-223和锕-225分离纯化效率。

通过自动化分离及纯化实验，研究团队成功地实现了对数百种杂质核素的有效分离，镭-223和锕-225产品的分离回收率和放射性纯度最终分别稳定在62%和92%—96%。团队还评估了杂质核素锕-226和锕-227的放射性水平随时间的变化，并利用上述工艺制得的锕-225成功开展了一种重要标记化合物的合成研究。

据悉，研究团队将利用这一技术成果，进一步开展百微居及毫居级镭-223和锕-225的生产制备工作。