直播销售助力好茶卖得好（消费万花筒）

“大家好，欢迎来到双江县‘中国双江冰岛茶荟’，我给大家推荐几款双江的好茶……”从晚上8点到12点，云南临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县茶叶销售直播间内，多个茶叶品牌依次亮相，身着少数民族服饰的主播一边泡茶，一边和网友热情互动。

普洱茶是云南的一张名片，但普洱茶品牌众多，品质参差不齐。双江县为打造普洱茶品牌，组织茶商开通电商直播间集中推介本地优质茶叶。2023年4月，双江县成立茶叶直播运营中心“中国双江冰岛茶荟”，同步入驻抖音平台。截至今年7月26日，中心累计完成直播200多场次，选品覆盖当地110家茶企与合作社，订单超过12.7万单，销售额突破4412万余元。

“双江县是中国茶叶百强县，全县共有茶园34.08万亩，其中百年以上栽培型古茶树高达3.69万亩，是普洱茶原料的重要产区。我们有好茶，更要让消费者买得放心，喝得安心。”云南省茶叶流通协会驻会副会长、双江县“三茶统筹”研究院执行院长徐亚和说。

“平台首先会面向全县的茶叶种植合作社和茶企发布选品公告，参选的产品首先要经过县市场监管局的标签标识审查，对原料进行真实性溯源和安全性把关。”平台运营负责人兼主播周琦介绍，每款茶叶都要经过严格的选品流程，由县“三茶统筹”研究院组织业内专家盲测，依据茶叶的外形、汤色、香气、滋味、叶底等指标评价打分，再经历两次询价，最终筛选出滋味纯正、价格公道的茶产品。

“同化村两次进入抖音直播间销售，共计销售茶叶2035公斤，收入23.1万元。”中国东航派驻双江县勐勐镇同化村第一书记李安维说，同化村有茶园4000多亩，几乎家家都种茶。虽然茶的品质好，但由于品牌知名度低，销售渠道少，过去都是茶农自产自销。现在利用直播平台，同化茶品牌知名度大大提升了。

“直播间在茶企、茶农和爱茶人之间搭建桥梁，推广双江茶品牌、茶文化，让消费者买得放心、喝得安心。”双江县委副书记沈修顺说。

（彭文倩参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月18日 19 版）