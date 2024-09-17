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过敏性鼻炎会随年龄增长自愈吗？

2024年09月17日11:04 来源：中国新闻网

过敏性疾病的发病原因是复杂的，通常是受遗传和环境相互作用的结果。有些人会在年龄增长过程中出现好转。也有些人症状可能不会改善，甚至会加重。成年后，环境因素、生活压力、空气污染、气候变化等都可能继续诱发过敏性鼻炎，特别是在有家族遗传过敏史的人群中，症状可能持续存在或加重。

(责编：郭思邈、杨迪)




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