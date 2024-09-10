我国将建首个过敏专科医生规培体系

近年来，过敏性疾病已成为影响全球人类健康的主要慢性病之一，我国过敏性疾病患病率明显升高，同一患者合并多种过敏性疾病的情况增多。由于变态反应专科医生稀少，看过敏已成为我国过敏患者求医路上的难点和痛点。不久前的中国过敏防治周，就以“发展过敏专科，培养专科人才；深入基层医院，惠及过敏患者”为主题。目前，国内变态反应学科发展和人才培养现状怎样？我国变态反应专科和专科医生培养之路应如何走？本报记者就此采访了中国医师协会变态反应医师分会会长、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心—过敏性疾病临床研究中心主任尹佳。

看过敏，往往要挂几个科的号

记者：您能否结合日常门诊案例，介绍一下基层医院变态反应专科医生的现状？

尹佳：最近两位来自江苏宿迁的病例，很能反映地方医院对过敏专科医生的迫切需求。

第一位患者的母亲是神经内科医生，她儿子患严重的过敏性哮喘。她在自己的工作单位（宿迁一家拥有2000张病床的三甲综合医院）的多个科室看了数位医生，都不能解决她儿子的问题，她甚至想放弃自己神经内科主任的位置，去学习变态反应为儿子治病。而实际上，她儿子是多重过敏原导致的哮喘，到北京协和医院进行多重过敏原脱敏治疗就能解决问题。

另一患者的父母是宿迁基层医院的医生。他们的儿子同时患哮喘、特应性皮炎、食物过敏、鼻炎和结膜炎等。他们去上海顶级儿童医院分别挂呼吸、耳鼻喉、皮肤、消化和眼科5个专科的专家门诊，但哪科都无法解决患儿的综合性问题。这位患者是霉菌和尘螨的多重过敏，所有呼吸、皮肤和消化道症状都与过敏原有关，做多重过敏原脱敏治疗、避免进食与吸入过敏原有交叉反应的食物就可以解决他的问题。

从几位医生为孩子寻求变态反应专科诊疗的困难，可以想象老百姓看过敏有多难。

记者：现阶段，我国过敏疾病的诊疗服务能力如何？

尹佳：过敏性疾病是全身性疾病，涉及身体多个器官和系统。同一诱因导致的过敏性疾病，可同时表现为鼻炎、哮喘、皮疹、腹痛、甚至过敏性休克。变态反应专科医生是有能力结合诱因，综合诊断和处理上述多系统疾病、对因解决过敏患者临床问题的医生。我国目前仅有少数医院有独立的变态反应专科和专科医生，能够为患者提供高质量的、精准的诊疗。多数医院的过敏患者分别在呼吸、皮肤、耳鼻喉、消化、儿科和全科诊治，难以获得系统全面的诊疗和管理。

现阶段，我国过敏性疾病诊疗服务能力难以匹配巨大的临床需求。据2022年中国医师协会变态反应医师分会对全国502家医院的调查报告，全国有独立变态反应科的医院不足百家；54.7%医院未建立独立变态反应科。全国变态反应专科医生仅有350人，在其它专科兼职看过敏的医生2000余人，全部加起来2500人左右。

为应对急剧上升的过敏性疾病诊疗需求，全国多数医院通过临时组合呼吸科、皮肤科、耳鼻喉科、儿科、消化科和眼科医生，以多学科联合门诊（MDT门诊）的方式解决过敏患者的就医需求。

目前有两种过敏专科医生培养模式

记者：您能否介绍一下，目前国内过敏专科医生是怎样一种培养模式？

尹佳：培养模式分两种。第一种参考的是美国模式，代表医院是协和。从2002年以来，我们就选送协和的年轻医生到国外接受短期变态反应专科医生培训，和当地专科医生一起出诊，感受国外专科医生的工作方式，这批年轻医生的诊疗能力得到很大的提升。自2012年起，北京协和医院变态反应专科医生培养模式开始从已完成三年规培的内科住院医生中选拔优秀者，在变态反应科培训两年后成为主治医生。科内培养的博士毕业留院，必须先送内科完成三年规培后才能回科工作，这种模式坚持至今已有12年。

第二种模式参考的是欧洲过敏专科医师培养模式，以华中科技大学同济医学院附属同济医院为代表。进入过敏专科的所有医师，无论之前的研究生阶段是在过敏专科培养还是来源于其他专科，均需要接受住院医师规范化培训。培训期间他们需要在大内科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤科轮转2—3年，但其住院医师规范化培训过程和考核仍隶属于大内科管理。这些医师完成住院医师规范化培训后，再回到过敏专科接受2年的专科医师培训，经过医院考核合格后，方可成为过敏专科医师。后续高级职称晋升路径是在全院范围内进行竞争，按手术科室和非手术科室进行分组，而不区分具体专业，这点与国内其他大多数医院严格按照专业分组进行竞争是不同的。

记者：在变态反应专科医生培养方面，我国将有哪些举措？

尹佳：我国至今尚未建立国家级变态反应专科医生培训、考核、认证和管理体系，已在变态反应临床工作的青年医生无变态反应专科晋升渠道，只能转向其他专科晋升，影响了我国变态反应专科建设和专科医生培养。

为弥补我国缺少变态反应专科医生培训、考核、认证管理体系的短板，2024年，北京医师协会变态反应专科医师分会将与国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心—过敏性疾病临床研究中心合作，尝试探索建立我国首个变态反应专科医生规范化培训—考核—认证体系，使未来接受变态反应专科医生培训的医生，都能获得“变态反应专科医生规范化培训合格证书”。

我们将以实际行动响应党和国家关于医疗卫生行业高质量发展的要求，一切为了人民，为了让我国过敏患者享受与世界先进国家同步的、高质量的诊疗服务。