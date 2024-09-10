“轻医美”乱象多发，整治要持续加码

“轻医美”，在很多消费者看来操作简单、恢复迅速，因此被称为“快餐式美容”。一段时间以来，“轻医美”成了各大短视频平台上推荐女性创业赛道的热门词汇。央视《每周质量报告》记者近日在多地走访调查，揭开了“轻医美”背后的种种乱象。

“轻医美”乱象的根源，就在这个“轻”字。在很多人看来，“轻”意味着不涉及太多设备和仪器，通常只需几个注射器、几块纱布即可。“轻”也意味着操作十分简单，7天速成培训就已足够。“轻”甚至意味着即使操作不当，也大不了“肿一圈”“红一块”“痒几天”，不会伤人性命。

既能变美，又能轻松挣钱，这是许多年轻女性梦寐以求的事情。不少人不仅轻易就接受“轻医美”服务，而且还将之当作创业的好门道，或在朋友圈里从事相关药品代理，或经过短期培训后开一家“轻医美”小作坊。

“轻医美”虽然带一个“轻”字，但随意而为的后果十分严重。注射器虽然好操作，玻尿酸等药品也似乎很常用，但一针打错了地方（如注射进相关血管当中），轻则出现局部坏死，重则出现致残、致死等严重后果。“轻医美”导致的医疗事故屡见不鲜，鼻子歪一点、双下巴不对称、两眼一大一小、皮下长期感染流脓等还算是小事，有人因此长期生活不能自理，甚至成为植物人或导致死亡。“轻”字背后是爱美者难以承受之重。

消除“轻”字带来的影响，须突出强调一个“医”字。把“生活”和“医学”搞混，是当下的一种流行病，比如生活美容馆打美容针、游泳馆提供小儿推拿、养生保健机构提供灌肠等服务、洗脚店挖鸡眼或治疗脚癣等。这些都是分不清生活美容和医学美容的典型表现。对此，要下大力气通过普法宣传来消除这类错误观念，让民众认识到，医美不管轻不轻，都只能由具备相关医学专业资质的人、在医疗机构里按照执业范围实施。

“轻医美”泛滥与打击没有产生足够的震慑力有关，这既体现在对个案的惩戒力度不足，也体现在医美“轻”违法现象十分常见，监管点多面广，逃避打击的人很多，助长了一些人的侥幸心理。只有整治持续加压，让违法者不仅无法逃脱，而且付出的代价远大于非法所得，方能为“轻医美”的危险性增重。

医美乱象存在已久，“轻医美”更是医美乱象的重灾区。消除“一学就会”“副作用轻微”的错误观念；抬高准入门槛，加大惩戒力度，确保医美姓“医”；培养更多合格的医学美容人才，扶持更多正规的医美机构，让大机构也愿意涉足小医美项目，为社会提供更加丰富多元的医美服务……这些综合举措结合持续推出，方能尽快扭转“轻医美”乱象多发势头。