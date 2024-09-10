人均预期寿命延长彰显民生福祉

国家卫生健康委日前发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国人均预期寿命达到78.6岁，孕产妇死亡率和婴儿死亡率分别下降到15.1/10万和4.5‰。这些都表明，我国人民群众健康水平得到持续提升，卫生健康事业高质量发展取得新进步。

为持续推动人均预期寿命增长，党中央把人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵，推动卫生健康事业取得长足进展。

为显著降低孕产妇和新生儿的死亡风险，国家大力推广孕期保健服务，提高产前检查覆盖率，及时发现和处理高危妊娠，推广新生儿疾病筛查和早期干预项目。同时，不断提升医疗机构的产科急救能力，特别是在农村和偏远地区，积极培训本地医务人员和建立转诊网络。

医疗保障水平也是影响人均预期寿命的重要因素，为此国家不断加大医疗卫生领域的投入，健全公共卫生服务体系。目前，全国已设置13个类别的国家医学中心，建设了125个国家区域医疗中心；截至今年5月份，国家组织药品集采已开展9批，纳入374种药品，平均降价超50%……

我国人均预期寿命已达78.6岁，这是国家全方位、全周期保障人民健康的有力见证。

根据相关政策，国家还将持续出台各项政策和措施，加强医疗卫生基础设施建设，从源头上预防和控制重大疾病，大力提高基层防病治病和健康管理能力，加快解决一批药品、医疗器械等领域“卡脖子”问题，健全重特大疾病医疗保险和救助制度等，稳扎稳打推进健康中国建设。