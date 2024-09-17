月饼消费注意这六点 西部十地消费者组织联合发布中秋节提示

央视网消息：据“四川消委”公众号消息，四川省保护消费者权益委员会联合西部重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆9地消费者权益保护组织共同发布中秋节消费提示。消费者在选购和食用月饼时应注意以下六点：

一、选择正规商家

消费者在线下购买月饼时，应选择到资质齐全、储存条件好、符合卫生要求的大型超市、食品专卖店、糕点专卖店等销售点选购；线上购买月饼时，一定要选择具有正规运营资质、信用评价高的网站和店铺进行购买，应和商家明确发货时间、运输要求、数量品类、退换货规则等细节问题；不要过度沉迷于“直播带货”，警惕所谓的“爆款”“限量供应”“限时秒杀”等营销用语和“保健月饼”“中药月饼”等夸大宣传。

二、查看标签标识

选购月饼时不管是预包装月饼还是散装月饼都要仔细查看月饼的色泽和形状，选择包装完整清洁、无裂纹、不露馅的月饼。建议消费者在购买前要认真查看包装是否标明生产日期、保质期、净含量、配料表、添加剂、贮存条件、厂名厂址、产品执行标准、生产许可证等基本信息，尽量选择添加剂种类少、保质期短的月饼。注意查看散装月饼的盛放容器是否清洁，月饼有无酸败味、哈喇味等异味。如购买现场制售月饼，要注意查看其生产经营资质及制售人员是否采取相关卫生防范措施。

三、合理方式贮存

月饼属于含油量较高的食品，容易氧化变质，消费者应吃多少买多少，不要过量囤积。选购有冷藏或冷冻等特殊储存条件要求的月饼时，应注意查看食品销售保存环境是否符合标签标示的储存条件要求。食用前应注意观察月饼外观，一旦发现有霉变等现象，应停止食用。消费者购买后应按照标签标示的方法贮存，尤其对于打开包装后未食用完的，更应注意合理保存，尽快食用以防变质。

四、节制健康食用

大部分月饼糖分和脂肪含量较高，肠胃功能弱与患有糖尿病、“三高”、肝胆类疾病的消费者，减肥健身人群，老人及儿童等，可选择无糖、低糖、低GI、低脂配方的月饼，并根据身体状况分次少量食用或相应减少主食量，避免因过量食用而导致不适。食用月饼时可适当搭配热茶或者山楂、橙子、柚子等酸味水果，有助于缓解油腻和帮助消化。

五、拒绝攀比浪费

消费者挑选礼盒月饼时应更加注重月饼的工艺品质和健康配方，选择包装简约大方、绿色环保、可循环利用的产品。拒绝搭售名烟、名酒、名茶等的“贵重”“奢侈”礼盒，让月饼消费回归传统文化本源。结合家中人数和口味偏好搭配购买，建议选择小包装月饼，如此既可以品尝多种口味，又避免资源浪费。

六、保留购买凭据

消费者购买月饼时应索要并保存好发票、收据及其他消费凭证，一旦发生消费纠纷可作为维权依据。如遇到消费纠纷，可先行与经营者或购物平台联系解决；如不能协商解决，请及时拨打经营者所在地的12315电话或者向当地消委（协）组织进行投诉，也可登录全国12315网站、全国消协智慧315平台小程序、省（市、自治区）消委（协）组织微信公众号投诉，依法维护自身合法权益。