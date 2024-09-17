多项医药创新成果亮相2024服贸会

2024年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)16日闭幕。健康卫生服务专题以“全球服务 共享健康”为永久主题，于9月12日至16日在北京首钢园区举办。

今年健康卫生服务专题展会共计有89家全球医药医械、原研创新、数智医疗、康养管理服务等领域头部企业以及特色医疗服务机构参与，以“线下+线上”的形式全面展示全球健康卫生领域的先进技术、产品、设备和优质医疗服务解决方案，展示内容覆盖预防、诊断、治疗、康复全健康周期。

本届健康卫生服务专题由北京市卫生健康委员会牵头，首都会展(集团)有限公司首次承办，中国医院协会作为学术支持单位。相关工作人员向中新健康介绍时表示，今年展区招展率达100%，总体国际化率达33.3%，世界500强及行业龙头企业占比35.96%，多项记录创历年新高。

展会亮点纷呈，20家国家医学中心、公立医院高质量发展试点医院及科技产业园区联袂登场，例如，香港大学深圳医院、北京市疾控中心、北京天坛医院、北京积水潭医院、阜外医院、人民医院、北京医院、北京亦庄生物医药园等重点展示了前沿医疗研究和科技成果转化。

中新健康注意到，在首都医科大学附属北京安定医院展区，AI脑电情绪评估系统吸引不少观众体验。据现场工作人员介绍，该系统利用AI和脑机接口技术，对脑信号高精度解读，用户只需花费3分钟，即可完成一次全面的心理健康评估。

据工作人员介绍，该系统以自主研发的高精度EEG与HRV采集系统为依托，设计便携快捷、高精度、低算力成本的便携式脑电信号采集与精神疾病辅助诊疗装置，满足校园、社会心理治疗与康复机构、家庭消费等不同的应用场景，有效观测全年龄段的精神状态并进行客观评价。

来自首都医科大学附属北京安定医院的脑电临床特征测定系统、基于肠道微生物的抑郁症诊疗新技术等北京市医学创新和成果转化试点项目也在本次服贸会期间展出，呈现目前精神健康领域先进技术。

在首都医科大学附属北京安贞医院展区，一系列心血管药械领域的创新项目引人注目，其中包括血管流量仪、心脏外科术中脑保护装置、心脏固定器、新型神经介入导管、动脉粥样硬化纳米靶向药物递送系统、微创冠脉搭桥手术系列专利器材及新型无液氦原子磁力计心磁图仪等。

服贸会期间，北京安贞医院与多家科技创新企业达成重要合作，包括签署医企联合实验室项目，在心室辅助装置治疗、AI数字模拟心衰辅助循环研究等领域展开深度合作，以及签订多项成果转化协议，此举将加速推动“多通道术中协同及质控机器人系统”等创新成果的转化应用，为医疗健康产业的高质量发展注入强劲动力。(记者 韦香惠)