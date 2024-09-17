“无糖月饼”当真无糖吗？如何吃才更健康

“无糖莲蓉月饼”“糖醇玫瑰月饼”“山药无蔗糖月饼”……连日来，记者在河南月饼市场走访中注意到，为了满足消费者的需求，月饼品种不断推陈出新，“无糖月饼”凭借所谓的低糖、低热量等特点，成为不少消费者，尤其是“三高”人群、减肥人士的首选。

贴上“健康”“养生”“糖友吃不升糖”等标签的“无糖月饼”真的无糖吗？“传统意义上认为的无糖食品多指不加精制糖的食品，比如蔗糖，但严格意义来说，无糖食品是指跟碳水化合物一点关系都没有的食品。”郑州大学第二附属医院消化内科主任医师卢高峰介绍。

根据《预包装食品营养标签通则》相关规定，每100克或者100毫升食品中的糖含量小于等于0.5克可标为无糖。

“市场上的‘无糖月饼’实际上是指没有额外添加蔗糖，而用麦芽糖醇、木糖醇等甜味剂来代替。”卢高峰表示，甜味剂具有一定甜味，不会升高血糖，但月饼中的淀粉、油、果仁等物质，在人体内会转化为糖，一样会起到升高血糖的作用。

“不能看到‘无糖’‘低糖’字眼就盲目食用。”卢高峰提示，对于“三高”人群、胃肠道疾病患者，在食用前建议咨询医生。“无糖月饼”中含的甜味剂，虽然热量比一般蔗糖低，但食用不当，仍会出现一些副作用，部分人群可能会出现腹胀、消化不良，甚至拉肚子的情况。上述不适反应，跟个人体质也有一定关系。

《中国居民膳食指南》显示，成年人每日的糖摄入量不能超过50克，最好控制在25克。卢高峰认为，月饼作为高油、高糖、高脂肪食物，要注意控制食量。他建议，无论是普通人，还是“三高”人群，在食用月饼时，可以将其分成1/4或1/8小块，一天最多吃半个月饼，尽量在一天的上午、中午食用。食用时可搭配热茶一起享用，热茶有助于缓解油腻。食用后，可适当地吃点富含膳食纤维、有机酸的酸味水果，比如橘子、山楂等，促进消化。