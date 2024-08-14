当心“降温神器”变“伤人利器”

近期，我国多地持续高温，市面上挂脖风扇、降温冰圈、冰凉贴等消暑产品热卖。

日前，广西壮族自治区南宁市一名7岁男孩因戴挂脖风扇睡觉致面瘫的新闻登上热搜，让不少消费者对这款“降温神器”的安全性产生担忧。

相关专家指出，长时间使用挂脖风扇，对着面颊吹，可能引发面部神经受损，导致面瘫。近期在多家医院就诊的面瘫患者中，不少是因为长时间使用电风扇、空调等降温设备，将冷风对着身体一侧或面部直吹导致的。

一旦患上面瘫，治疗时间至少需7天至10天，一般要2周后症状才能逐渐减轻。另外，长时间将风扇挂在脖子上，也会对颈椎和颈部神经、血管造成影响。

除此之外，挂脖风扇使用的锂电池质量参差不齐，而伪劣电池会大大增加产品爆炸或起火风险。

专家提醒，不要长时间用挂脖风扇对着某一部位猛吹。消费者要从正规渠道购买挂脖风扇，注意查看产品包装、标识等。此外，在使用挂脖风扇时，要仔细阅读产品说明，不要让水或金属物进入其中，以免引发电源短路。同时，在给挂脖风扇充电时，必须使用原装充电器，切勿随意更换充电设备。

烈日炎炎，我们该如何科学降温？

专家提示，切勿盲目追求一时的清凉，忽视潜在的健康风险。身处室内时，应避免空调、风扇直接对着面部吹，建议使用摇头电扇，室内温度最好保持在26摄氏度左右。外出时，注意避开最高温时段，可以通过打伞、穿防晒衣等方式降温。（记者 华 凌）