体检项目,你选对了吗

定期体检已成为很多人健康生活的固定选项。那面对各种体检项目，我们该如何选择适合自己的呢？

随着科技的进步，各种新兴检查项目不断涌现。你去体检时，是否会因体检项目种类繁多而感觉选择困难？你对自己的健康检查有计划倾向吗？

体检套餐，绝不是把体检项目简单进行叠加就行了，也并不意味着千篇一律。没有两个人是完全相同的，人生如此，健康亦是如此，体检更应追求和满足“个性化”。正确的做法是由体检医生根据你的既往史（以前健康和疾病的状况）、家族史（直系家属的健康和疾病情况）、年龄、体质、健康危险因素，结合检查项目的准确性和风险度，以及体检的目的和要求，并参考个人经济条件等因素，量身定制体检套餐。

1.体检应该“个性化”

2014年，健康管理行业学术组织曾制定了健康体检基本项目专家共识。随着科技和理念的更新发展，健康体检基本项目在2022年又进行了修订补充，这可作为我国健康管理机构开展体检服务的参考依据，有利于推动健康体检行业的规范化发展。项目目录的设置力求遵循科学性、适宜性原则，采用“1+X”的体系框架，其中“1”为基本体检项目，“X”为专项体检项目。基本体检项目是开展体检服务，建立个人健康管理档案的基础，专项体检项目则是针对不同慢病风险个体进行的筛查。

基本体检项目包括健康体检自测问卷、体格检查、实验室检查和辅助检查。自测问卷是对健康史、家族史、生活方式习惯、运动情况、心理精神压力等方面的调查了解，可作为个性化项目设定和检后健康管理的参考。体格检查分为一般检查和物理检查。其中，一般检查包括身高、体重、腰围、臀围、血压、脉搏等；物理检查包括内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科等。还有实验室检查，包括血、尿、便常规+潜血检查；生化中肝肾功能、血脂四项、血糖、血尿酸、甲状腺功能等检查，妇科宫颈细胞学（TCT）检查也属其中。辅助检查则包括心电图、放射检查和超声检查三部分。

专项体检项目主要针对不同年龄、性别及具有慢性疾病高发风险的个体进行筛查，以及其他部分检查项目的扩展。其中防癌体检是指在常见癌症的高风险人群中，应用有效检查手段发现早期的恶性肿瘤或癌前病变，属于机会性筛查，近年来也越来越受到关注。

一般来说，青年人群体检时可选择基本体检项目，其中多坐少动、工作负荷重者要重视血压、体重、腰围、实验室检查、超声检查等项目。近来，部分青年人由于不健康的生活方式也会带来慢性疾病年轻化趋势。中年人代谢性疾病发生率较青年高，而老年人的心脑血管病和肿瘤发生概率会升高，可结合年龄参考体检项目的备选增项。

随着现代生活方式的改变，我国大众人群中统计的主要异常情况不少项目在逐年增高。中青年人群不应忽视超重、腹型肥胖、无症状的高血压、高脂血症、高血糖、高尿酸血症、脂肪肝，因为这些问题与心脑血管病风险的增高显著关联，并影响到健康老龄化。肥胖、膳食结构不均衡合理、吸烟饮酒还与多种肿瘤风险相关。因此，在检出这些常见多发问题后，个人要有意识加强健康生活方式的调整。健康体检机构也要关注通过自测问卷获取的相关信息，以更好实施个体化检后健康管理和干预。对血尿常规检验，不要因其普通基础而忽略，避免延误可能发现的造血异常和肾小球疾病。

特别要提醒的是，对体检报告中偏离正常的检查检验结果，医生会结合整体情况提出随诊复查建议，参检者应遵嘱进行，不要自行过度解读，陷入紧张焦虑。只有通过随访观察进一步明确判断，才能落实好异常指标的监测与管理，真正起到疾病预防和治疗战线前移的目标。

2.中青年，特别注意这几点

如果受检中青年有下列疾病的家族史或相关表现，可考虑增加专项体检项目。参考选择的原则是这样的：

1.有早发高血压家族史、吸烟饮酒史、高盐饮食、超重肥胖、长期精神紧张，或有头昏、头痛、眩晕不适者，可进行高血压风险筛查，包括：诊室血压的复测、动态血压监测、脉搏波传导速度（PWV）、踝臂指数（ABI）、人体成分分析、超声心动图；检验项目可关注血钾、钠、同型半胱氨酸、糖化血红蛋白、尿白蛋白/肌酐等。如有线索提示需排除继发性高血压或进一步完善相关血管检查，可酌情增加肾素-醛固酮测定、肾上腺CT、呼吸睡眠监测、肾动脉超声、颈动脉超声、眼底照相等。

2.有冠心病史或早发冠心病家族史、吸烟、高血压、高脂血症、肥胖、糖尿病者，或有心前区疼痛、压迫感及胸部不适者，可进行冠心病风险筛查，建议行ABI、心脏超声、CT冠脉钙化积分、颈动脉超声检查，在部分机构还可选择心电图运动试验、冠脉CTA、PWV、血管内皮功能（FMD）检查等；检验项目可增加高敏肌钙蛋白、载脂蛋白B、脂蛋白(a)等。

3.有超重肥胖、糖尿病家族史、妊娠糖尿病、高血压、冠心病史、血糖血脂异常史、饮食热量习惯性超标伴活动少；有多饮口渴、多尿、多食、体重下降、倦怠乏力者，可进行糖代谢异常或2型糖尿病风险筛查，包括餐后2小时血糖、糖化血红蛋白、口服葡萄糖耐量试验、糖化血清白蛋白、尿微量白蛋白、尿白蛋白/肌酐、胰岛素、C肽、同型半胱氨酸、脂联素等。

4.脂肪性肝病人群要关注血糖、血脂、肝功能、血尿酸、肝脏超声情况，对脂肪肝或肝纤维化的定量评估可应用肝脏瞬时弹性成像、肝脏脂肪半定量CT。

5.女性完善妇科盆腔超声检查，可有助于发现卵巢肿物、子宫肌瘤、子宫内膜异位所致卵巢巧克力囊肿或子宫腺肌症、子宫内膜异常等。

6.21岁以上有性生活史女性可开始进行宫颈癌风险筛查，包括：TCT、HPV。

7.有吸烟史、慢性支气管炎、哮喘病史、接触污染空气、既往肺结构异常者；慢性咳嗽、咳痰、气短、喘息、胸闷者，可进行慢性阻塞性肺疾病风险筛查，包括肺功能、胸CT检查。

8.有慢性病毒性肝炎、长期酗酒、脂肪肝炎病史，常食用黄曲霉污染食物者，可进行肝癌风险筛查，包括肝脏超声、肝脏瞬时弹性成像、肝脏CT/核磁、AFP、异常凝血酶原Ⅷ等。

9.40岁以上尤其有高危因素如肺癌家族史、长期吸烟或被动吸烟史、长期受环境污染、肺部结节性质未定需随访、慢阻肺、慢性肺纤维化病史，或伴咳嗽、胸痛、咳痰者，可进行肺癌风险筛查，包括：胸CT、肺相关肿瘤标志物、肺癌相关自身抗体。

10.40岁以上女性要关注乳腺检查，尤其有乳腺癌家族史、乳腺疾病史、月经初潮早绝经晚、未生育和哺乳、有胸部放疗史、有乳房不适、乳头异常分泌物者，应重视乳腺癌风险筛查，包括：乳腺超声、乳腺钼靶。

11.有结直肠癌家族史、慢性结肠炎及肠息肉、结肠腺瘤病史、长期高脂高蛋白高热量饮食者，或有下腹痛、便血、黏液便、不明原因贫血（男性）、大便习惯改变（尤其45～50岁以上）者，可进行结直肠癌风险筛查，包括：直肠指检、免疫法定量便潜血、结肠镜、多靶点粪便FIT-DNA检测，也可选血Septin9基因甲基化、便SDC2基因甲基化检测。

12.40岁以上尤其有胃癌家族史、胃溃疡、胃息肉、慢性萎缩性胃炎病史，不良饮食生活习惯（高盐、摄入过多腌制产品、吸烟、大量饮酒）或有上腹痛、不明原因贫血（男性）、便潜血者，可进行胃癌风险筛查，包括：胃镜检查、幽门螺杆菌（Hp）、胃蛋白酶原及胃泌素-17。

3.50岁以上人群，要关注这些

对于50岁以上人群，除了前述参照的一致原则外，其他随着增龄需要额外关注的情况包括：

1.有高血压、房颤、脑血管病家族史者，或有头痛、头晕、眩晕、短暂性脑缺血发作者可进行脑卒中风险筛查，包括：动态血压、动态心电图、心脏超声、颈动脉超声、经颅多普勒（TCD）、眼底血管照相、头CT或核磁，头MRA或头颈CTA。

2.有高血压或脑卒中病史或家族史、房颤、颈动脉狭窄、腹主动脉瘤病史，或有头晕、头痛、下肢跛行或凉麻者，可进行外周血管病风险筛查，包括：足背动脉触诊、颈部腹部血管杂音听诊、颈部/腹主动脉/下肢血管超声、PWV、ABI、动态血压。

3.有前列腺癌家族史、慢性前列腺炎症史，或有排尿不适、血尿男性，可进行前列腺癌风险筛查，包括：前列腺触诊、前列腺超声、肿瘤标志物前列腺特异抗原（PSA）和游离PSA。如有异常，必要时可选择前列腺核磁。

4.绝经后女性、老年男性、体重低、摄入钙不足、户外活动少或有全身疼痛、骨折史者，可进行骨质疏松风险筛查，包括：骨密度检查、钙、磷、维生素D、骨代谢检测、肝肾功能、血清蛋白电泳。

5.对部分老年人还可酌情进行脑认知、肌少症等功能评估，根据结果进行综合性干预。

最后要提醒的是，就算是身体没有任何问题，也可以通过体检来了解自己的身体状况，通过营养摄入上的查漏补缺，让自己拥有更加健康的身体。

一般正常人的体检频率是一年一次，但是随着每个人年龄段的不同，身体素质会出现不一样的现象，所以体检的频率也有所不同，要根据自己的真实情况来决定。

（作者：丁磊，系清华大学附属北京清华长庚医院健康管理中心副主任、主任医师）