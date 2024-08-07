暑期医美“热”别灼伤了学生的健康

据报道，进入暑期，到各地医美机构里咨询的学生特别是毕业生、大学生消费者显著增多，水光针、瘦脸针、光子嫩肤、点痣、祛斑祛痘等“轻医美”项目颇受欢迎。为了在开学季、求职季“惊艳亮相”，不少学生族选择在暑期长假中“偷偷变美”。殊不知，在“变美”消费中一不留神就会掉入“陷阱”。

学生平时没时间，暑假较长，可以让学生完成变美的心愿。一些低年级升入高年级或进入大学的学生，想通过医美手术来展现新形象。大学毕业生初次踏入社会或进入职场，希望通过医美手术来掩盖面容瑕疵，或展现更美的一面。每年暑假来临之际，不少医美机构加紧布局，争先恐后地争抢这块巨大的蛋糕，导致暑假一到，医美就会和天气一起热起来。

据业内人士介绍，学生接受医美服务的集中期，往往也是各种医美欺诈的高发期。做医美手术的学生多，骗子们更好浑水摸鱼；短期内需求猛增，合规的医美服务供给不足，尤其是正规医生人手不够，就会出现非正规机构见缝插针、不具资质的人凑合提供服务等现象。“免费”或低价诱导进店，体验中二次收费；夸大或虚假承诺效果，后期维权难；被诱导医美贷、升级办卡或长期消费；产品或服务以次充好、以假充真；预付办卡未消费或未达预期效果退费难……各式各样的欺诈套路，都可能随着暑期医美“热”的升温而增加。

此外，暑期医美“热”也容易让学生产生心理误区。轻医美之“轻”、微整形之“微”，让人误以为操作简单、风险极低。学生涉世未深，更容易被“轻”和“微”所误导。医美专业医生的资质很复杂，假医生毫无资质容易发现，真医生跨专业做医美手术也不难辨识，但医美专业医生也有类别和执业范围之分，比如低资历和低职称医生不能单独做高难度医美手术……对于这些成年人都难以理解，学生就更难分辨。

暑期医美的特点和表现决定了，学生的健康很容易在此期间受到伤害。这几年，“美容不成反毁容”之类事件在学生中时有发生。并且，医美对学生的伤害还容易形成多重叠加。比如学生的身心尚未完全发育成熟，过度推荐项目后容易出现“植入体尺寸不合”等现象。毕业生想就业，支付能力低，但有超前消费习惯，“套路贷”、消费欺诈等就更容易在此期间来围猎学生，导致暑期医美欺诈容易变成一个“复合体”。

暑期医美“热”已变成一种独特现象，医美伤害则是学生面临的一种主要风险。对此首先要“在医言医”，通过增加优质医美供给、打击医美欺诈、优化医美行业生态等举措为学生化解风险。此外，还要通过医教结合，用分散服务为暑期集中服务“削峰”，以及强化学生审美观教育，让更多学生选择自然美和差异美。对暑期医美欺诈，还应与其他相关欺诈一同整治，并大幅提升整治的力度，等等。

通过这些综合举措，才能尽快填平暑期医美“陷阱”，进一步维护好学生的健康。