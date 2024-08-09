我国中医药标准体系框架基本建立

本报北京8月8日讯（记者祝君壁）国家中医药管理局近日就《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》及中医药标准化工作进展成效有关情况举行发布会。国家中医药管理局政策法规与监督司司长朱桂表示，适合中医药发展的标准体系框架已基本建立。

近年来，我国形成了以中医药国家标准、行业标准、地方标准、团体标准及中医药国际标准为主要内容的标准体系。目前，已制定中医药推荐性国家标准77项、指导性技术文件12项、中医药行业标准10项、中医药地方标准1000余项、中医药团体标准2500余项。国际标准化组织中医药技术委员会已发布中医药国际标准112项。

为更好谋划今后一段时期中医药标准化工作，国家中医药管理局结合《国家标准化发展纲要》印发《行动计划》，系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措，着力完成“加强重点领域中医药标准供给”等6个方面的重点任务。旨在推动标准化战略与中医药事业发展深度融合，提升中医药标准化治理能力，为推进中医药现代化和产业化、促进中医药高质量发展提供有力支撑。

《行动计划》提出，到2026年底，适应中医药高质量发展需要、结构合理的标准体系基本建立，中医药标准体系不断优化和完善，完成180项中医药国内标准和30项中医药国际标准制定。中医药标准质量进一步提高，标准应用推广和评价体系初步建立。中医药标准化科研水平大幅提升，中医药标准化人才队伍建设明显增强，培养450名中医药标准化骨干人才。

朱桂表示，推动中医药标准化高质量发展，有利于进一步提高中医药服务能力和服务水平，保障中医药质量；有利于中医药学术发展，发挥中医药优势，突出中医药特色，整体提升中医药学术水平。

《行动计划》是推动标准服务中医药传承创新发展的重要抓手，推进落实至关重要。为做好此项工作，《行动计划》制定了一系列保障措施，确保目标顺利完成。

强化组织保障。国家中医药管理局中医药标准化管理部门牵头组织，相关业务部门、省级中医药主管部门、全国中医药标准化技术委员会、中医药社会团体分工负责，组织和动员行业力量推进《行动计划》实施。完善配套政策措施，合理统筹行动计划重点任务、关键环节和实施步骤，确保落到实处。积极与农业农村部、市场监管总局、国家药监局有关部门，建立会商机制，形成工作合力，协同推进《行动计划》有效实施。

加大经费投入。通过政府投入、单位自筹、社会支持等多渠道筹措，加大对中医药标准化的支持力度，重点投入中医药基础性、战略性、引领性的标准制修订以及标准的应用实施评价，推进中医药标准高质量发展。强化标准化经费管理，加强项目绩效评价，提高经费使用效益。

开展实施评估。明确要求各有关部门加强对《行动计划》实施进展、质量和成效进行评估，开展《行动计划》实施的动态监测，针对重点任务落实情况进行中期评估，确保《行动计划》各项任务按时完成。