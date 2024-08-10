“贴秋膘”，这样“贴”更健康

二十四节气里，“吃”总占一席之地，立秋也有“贴秋膘”之说。那么，如何贴秋膘才能保证健康达标呢？

识肉再食肉 贴膘不养膘

膘，原意是“饱含油脂的肥肉”，贴即添补。随着生活水平和健康意识的提升，贴秋膘的总目标应为“贴膘不养膘”，即进食适量的精瘦肉，补充优质蛋白，避免过食肥肉等食物，做到“贴膘增肌”。

《黄帝内经》对养生保健提出的膳食指导“五谷为养，五果为助，五畜为益。”指中国人的膳食结构，在以粮食为主食的基础上，增加肉食，有益补益精气、强壮身体。古代“五畜”指猪肉、牛肉、羊肉、犬肉、鸡肉，现代泛指各种肉类膳食。立秋过后，合理“识”肉贴膘，有益体质。

猪肉性偏寒，滋阴润燥的同时能补气养血；含丰富蛋白质、碳水化合物、磷、钙、铁以及B族维生素；适合体瘦贫血，头晕乏力，干咳便秘等；发烧或久病后口舌干燥、恢复饮食时可选择食用。

牛肉性温，能补血益气、滋养脾胃、强筋健骨，所含蛋白质较高，促进生长发育；适合体虚自汗，畏寒肢冷，腰酸腹泻者；尤其有助于手术后和疾病恢复期的调养。

羊肉性温，补养气血，温中补虚，还能补肾壮阳；含蛋白质、铁、维生素A、E等，适合平时体虚怕冷，虚寒性哮喘，脾胃虚寒引发的胃脘冷痛、尿频阳痿等情况。

鸡肉性微温，能温中补气，养血通脉，补肾健骨；含丰富蛋白质，维生素A、维生素C、维生素B1、烟酸、铁等；适合面色萎黄、神疲乏力，畏寒肢冷，女性月经稀少或产后缺乳。

其他如虾肉性温，益肾助阳，补气养血，祛痰化瘀；含丰富蛋白质、维生素B12、锌、碘、硒等营养成分，适合虚寒性骨质疏松伴发腰膝酸软者、体弱畏寒和产后缺乳者。鸭肉性凉，能养阴益胃、化痰止咳并能消肿，其含不饱和脂肪酸，辅助降低胆固醇，去皮进食适合平时咽干口渴、干咳少痰、潮热盗汗者。

辨识了不同肉食的功效，还需关注贴膘“不养膘”。根据《中国居民膳食指南》的建议，推荐每天鱼、禽、肉、蛋摄入量共计120~200g。

暑秋巧搭配 贴膘助达标

立秋尚未出“暑”。暑性热盛，耗气、挟湿。中医讲究“辨证论治、辨体施养”，因此刚入立秋，保健养生宜结合体质、兼顾“暑秋相交”的特点。

俗话说“鱼生火，肉生痰。”暑伏天食肉过多，易导致人体脾胃气机阻滞，体内易滋生痰湿；可出现体倦口黏、腹胀早饱、大便黏腻或溏稀等。吃肉贴膘宜做好膳食搭配，有益脾胃运化，防止消化不良。

如猪肉易生痰湿，可搭配温中化湿功效的药食作为作料，如豆蔻、砂仁、草果，每次每种3~6g与肉食同炖，这在暑伏中的“立秋”食用，应季祛暑又味道芳香；牛肉多食不易消化，炖煮时可加入适量山楂、陈皮（可各10g）帮助消化；羊肉搭配白萝卜利于理气化痰消食；魔芋性寒凉，能化痰理气、宽肠通便，选魔芋炖鸡肉“补而不滞”，防止食积上火，适合糖尿病、高血压或高脂血症伴有便秘者，超重和身体多发增生结节者也适合食用；鸭肉偏凉，紫苏温中理气，紫苏叶炖鸭搭配合理、芳香和胃，适合胃弱阴虚、大便易不成形的人群选择。

此外，健康“搭配”不仅在于饮食配伍，还在于动静结合。中医认为，脾主肌肉、脾主四肢，合理运动有助升发阳气、强壮体格。立秋和暑伏交融之时，贴膘搭配健脾“升清”运动有利健康达标。如早晚凉爽时段，肢体舒展运动能增加脾胃健运；或选择慢跑、快走、跳绳、骑行等运动；或在室内早晚锻炼八段锦、广播体操，能使“脾升清”，从而令人精神振奋、头目清利，有益增肌。对于脾虚运化不足、易饮食积滞者，可辅助餐后穴位按摩、日常耳穴压丸等中医手法；如选择中脘、足三里等，以食指、中指及无名指并拢（或以拇指）按压或顺时针按揉2～3分钟，每日2～3组，促进消化。

（作者：宣磊，系北京协和医院中医科副主任、副主任医师）