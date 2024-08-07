警惕未成年人沉迷卡牌盲盒

“妈妈，我要买这个。”捧着一包售价20元的“小马宝莉”卡牌，7岁唐磊（化名）爱不释手，要求妈妈买下。

近日，在北京市东城区某购物商场一家售卖动漫周边的店铺里，顾客络绎不绝，各色动漫卡牌摆放在店门口显眼位置，“小马宝莉”“魔卡少女”“奥特曼”等卡牌不下50种，吸引了不少未成年人流连驻足。

商家告诉中青报·中青网记者，店内售卖最好的是“小马宝莉”卡牌，分为“彩虹包”“辉月包”“暮光包”等多个品类。按照稀有程度，卡牌被分成了多个等级，购买之后拆开包装，才能知道自己所获得的是什么卡牌，类似拆盲盒。等级越高的卡牌越稀有，“一些高等级卡牌，有人甚至花高价求购。”商家说。

三年级小学生宋露（化名）熟练地选出两包“辉月包”卡牌，付款30元后当场拆开。她发现不是自己想要的高等级卡牌，便顺手将两包共12张卡牌都扔进了垃圾桶。“这些卡级别不高，不值多少钱，基本都是‘废卡’。”她有些懊恼地说。

宋露说，她从今年3月开始“抽卡”，已扔掉了四五百张低等级卡牌。“我扔掉的并不算多，有同学为了集齐高等级卡牌，花费更多。”

“孩子非说抽出高等级卡能卖钱，前前后后花了不少钱，现在家里‘废卡’一大堆。”看着对卡牌着迷的孩子，唐磊妈妈显得有些无奈。她说，孩子从4月开始接触卡牌，越陷越深，现在看见卡牌就想买、“抽一把”。

这些卡牌流行的背后有哪些推手？

“别说未成年人了，就连我们成年人也控制不住想‘抽卡’。”6月底，通过某视频平台的直播间，在浙江工作的时怡（化名）迷上了“抽卡”。

时怡痴迷于直播间一种“叠叠乐”的玩法。消费者购买卡包，主播在直播间实时拆包，拆出含有“SSR”“UR”等标志的高等级卡牌，可赠送多包，第二轮赠送的卡包若开出高等级卡牌，还能继续叠加。

“这样的玩法容易让人上瘾，在主播诱导和直播间氛围烘托下，观众不知不觉就想付费，期待能抽中最高等级的卡牌。”不到两个月的时间，时怡在直播间花了近5000元。

针对此类盲盒产品，2023年6月，国家市场监督管理总局制定了《盲盒经营行为规范指引（试行）》（以下简称《指引》），规定盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。

中青报·中青网记者观察发现，这些“抽卡”直播间都会标注“未成年人禁止下单”字样，主播也会强调“未成年人禁止下单”。但在直播间购买卡牌，并不需要年龄证明。宋露说，她和很多同学都是通过直播间购买卡牌的。

《指引》鼓励盲盒经营者自觉承诺不囤货、不炒作、不直接进入二级市场，并自觉接受社会监督。

据记者了解，高等级的“小马宝莉”卡牌非常“值钱”。

宋露向记者推荐了一家位于上海的卡牌收购店铺。在线上沟通中，这家店铺的工作人员发来了一张带图的卡牌收购价目表，成交价从几十元到上万元不等。

但高等级卡牌真的有这么稀缺吗？

根据该系列卡牌在上海地区的销售公司——卡游（上海）文化传播有限公司的数据，该系列产品在上海地区的投放量超过1万箱，按照公布的概率，含有“SC”标志的稀有等级卡牌，出现概率为1∶216，意味着至少有500张“SC”卡牌已上市，且投放量仍在“持续更新”。

曾在某盲盒销售公司工作的业内人士透露，某些销售公司以盲盒为诱饵，操纵特定款商品市场价格；卡牌评级机构通过推高二级市场收购价，助长了卡牌价格泡沫；二手商家通过低价回收稀有卡牌，再以高价转手，从中渔利。

北京市石景山区人民法院法官助理王婧提示相关经营者，如果未成年人在父母不知情的情况下花费重金购买卡牌，该行为形成的买卖合同的效力待定，需要经其法定代理人追认，合同才有效，反之无效。

王婧提示，一张小小卡牌生产成本不高，却在一定程度上承载着知识产权价值以及收集者的情绪价值，不应该让其影响到未成年人正常学习和生活。消费者应避免沉迷于拆卡的快感无法自拔，不要沦为这场“氪金游戏”（指需要投入大量金钱的游戏——编者注）的受害者。