立秋之后如何健康养生

立秋之后，气温逐渐转凉，但暑热未尽，昼夜温差大。在这样一个季节交替的时间节点，应该如何保持身体健康、做好养生？对此，国家卫生健康委组织专家，介绍立秋之后的健康养生与疾病预防知识。

“立，标志着一个季节的确立和开始，立秋是秋季的第一个节气，但并不是酷热与凉爽的分水岭，天气不会马上凉下来，还会伴随一段夏季的余热。季节交替之际，应该掌握健康饮食、合理作息、适量运动、情绪调节等方面的知识。”国家卫生健康委宣传司副司长、新闻发言人胡强强说。

“贴秋膘”不是光吃肉

在我国，立秋有“贴秋膘”的习俗。这种做法有没有依据？应该如何正确“贴秋膘”呢？

北京中医药大学东直门医院主任中医师龚燕冰说，立秋的时候，人们习惯进食一些鱼肉等高蛋白、高脂肪的食物，一方面补充因为天气炎热、胃口不好、体力消耗较大引起的身体亏空；另一方面是为了提高自身抵抗力，以抵御即将到来的寒冬，这符合中医“秋收冬藏”的理念。

但是，很多人营养充足甚至营养过剩，所以不建议盲目“贴秋膘”。过度进食一些高热量、高脂肪的食物，可能会增加肥胖、高脂血症甚至冠心病的风险。所以，“贴秋膘”不光是要吃肉，还要做到饮食均衡、营养合理。除了肉类，还包含果蔬、蛋类、奶类、谷类、豆类等。在肉类里面，除了瘦猪肉，牛肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉、虾肉等都可少量食用。

龚燕冰建议，立秋进补主要是“清补”，不建议“大补”。要根据身体状况和体质进补。如果身体很虚，立秋确实是进补的好时节。对于肥胖、高脂血症等人群，建议谨慎“贴秋膘”，避免暴饮暴食、损伤脾胃。

补水补液不是大量喝水

暑期气温依旧较高，人们出汗较多，运动过程中如何及时补水补液、保持良好状态？

国家体育总局体育科学研究所研究员张漓说，补水补液首先要选对饮料。水是指天然淡水，即可以饮用的淡水。水适合于一些低强度运动，或者时间不长、出汗量不大的运动。

张漓介绍，液是指在水里添加一些矿物质、电解质或者维生素等，又称为运动饮料，主要用于运动时间比较长、出汗量比较大的情况。例如，运动员的运动饮料中会添加一些糖，还有电解质、矿物质、维生素等，即等渗或者低渗的浓度状态，喝起来是淡淡的甜和咸。这样的饮料不仅能及时补水，还能及时补充从汗液中流失的电解质，帮助身体更好地保持水分，而不是喝进去又很快散掉。

张漓建议，在合适的时间喝水。合适时间包括运动前、运动中和运动后。如果锻炼出汗量比较大，出汗的速度比较快，那么从运动前就要开始少量多次去喝水或者喝饮料。因为身体流失水分的速度比吸收水分的速度要快。每小时喝的水再多，能进入血液循环的只有800毫升，但是出汗的速度可以达到每小时一到两公斤，这就需要少量多次、提前补水补液。通常要求每10分钟左右喝100毫升到150毫升的饮料或者水，大约两口到三口，不能在短时间内大量地补。

怎么判断补水补液够不够？一个简单的方法就是观察尿液的颜色，如果尿液的颜色是无色的或者淡黄色，说明身体的水状况良好，身体不缺水。如果尿液颜色是深黄色甚至棕色，说明严重脱水，这会导致身体疲劳以及心脑血管方面的风险。另外，尽量不要让自己感觉口渴，所以要提前喝、少量多次喝。能保持不口渴，身体脱水量不超过体重的2%，就可以保持正常的生理代谢。

“晒后背”以感觉舒适为度

最近，网络上流行“晒后背”。中医如何看待“晒后背”？晒的时候有哪些注意事项？

龚燕冰说，“晒后背”是一种传统的养生方法，相当于利用太阳的照射和大自然的阳气来提升身体的阳气。中医讲，后背是阳，腹部是阴，在后背有督脉和足太阳膀胱经两条阳经。督脉在后背正中央，这上面有个穴位叫大椎穴。督脉是“阳脉之海”，统揽一身阳气，对于全身阳气的运行非常有益。督脉对于整体经络的通畅、温煦，包括扶正祛邪，都有非常重要的影响。另外，在伏天晒后背，也符合中医“冬病夏治”的理论。

到底哪些人适合“晒后背”？冬天手脚特别怕凉的人，中医讲阳虚的患者或者体质虚弱的人，还有一些寒湿比较重的人，都适合“晒后背”。当然，正常人也可以通过“晒后背”进行养生，但“晒后背”讲究时段和时长。

在目前这个时节，一般要避免暴晒，上午8点到10点的时段，下午3点到5点的时段，紫外线强度比较弱，阳光也比较柔和，适合“晒后背”。不过，“晒后背”的时间也要控制，比如年老体弱的人可以短时间晒背，根据身体的感受，一般可以先晒15分钟到20分钟，循序渐进地可以增加到30分钟，主要是避免阳光照射之后引起的身体不适，要以感觉舒适为度。

什么样的人不适合“晒后背”？龚燕冰说，有高血压等慢性病、皮肤病的患者，以及容易上火、有湿热症的人群，还是要慎重选择。在“晒后背”过程中，要注意补水。如果出汗较多，可以补一些淡盐水或者功能饮料。如果出现大汗淋漓甚至胸闷气短的症状，要立即停止晒背，及时就医。

季节交替提前预防疾病

立秋过后，昼夜温差逐渐增大。公众应该如何应对季节交替带来的健康影响，尤其是呼吸道疾病、过敏疾病和心血管疾病？

中国疾病预防控制中心研究员王丽萍说，季节交替，天气变化不定，人体的呼吸系统容易受到侵袭，老年人、儿童、体弱者以及一些慢性基础性疾病患者，容易感染包括流感在内的呼吸道传染病。

公众要保持健康的生活方式，养成良好的卫生习惯，增强体质，提高抵抗力。应根据温度的变化及时调整衣物，积极接种流感、肺炎疫苗等。疫苗能够有效保护老年人、儿童及易感人群，减少感染发病以及发生重症的风险。公众还要做好健康监测，出现发热、流涕、咽痛等呼吸系统症状时，要尽量保持休息状态，根据情况及时就医。

王丽萍说，有过敏体质的人群，要尽可能避免接触过敏原，如花粉、尘螨等。要保持居室清洁卫生，尤其是卧室、客厅等容易积灰的地方，也是容易引起过敏的地方，要定期清洁。有过敏体质的人，尽可能谨慎食用海鲜和容易引发过敏的食物，避免发生过敏反应。一旦出现过敏反应如皮疹、红疹、皮肤瘙痒等，要及时就医。

首都医科大学附属北京安贞医院主任医师马长生说，立秋之后，人体血压波动会更大。中老年人要更加重视心血管病的预防和危险因素的控制。尤其是心血管病患者，要按照医生的要求规律用药，而且要吃够剂量，并及时到门诊复查，把血压、血脂、血糖都控制到理想的水平。同时，要养成良好的生活方式，包括健康饮食、适量运动、充足睡眠、戒烟限酒、不要久坐等。冬天寒冷，也是心血管病的高发季节。但经过秋天的调养，可以把危险因素控制到最低。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 14 版）