有的发泄方式并不能减少愤怒

在生气的时候发泄一通似乎是明智的做法。传统观点认为，发泄有助于平息怒气，就像从压力锅中释放蒸汽一样，然而，美国俄亥俄州立大学和弗吉尼亚联邦大学的沟通学家最新进行的研究表明，这种观点具有误导性。研究人员分析了154项关于愤怒的研究，结果显示，几乎没有证据表明发泄有助于平息怒气，在某些情况下，这种做法甚至会增加愤怒感。

当然，这并不意味着愤怒感应该被忽视。反思有助于人们理解自己为什么会生气，并解决潜在的问题。这是提高情绪处理能力的第一步。然而，发泄通常会超越反思，进入思维反刍的模式。许多人也试图通过体力消耗来平息愤怒，这样做虽然有健康益处，但对减轻当下的不良情绪的帮助作用不大。

这项研究总共包括了10189名参与者，他们代表了不同的年龄、性别、文化。分析结果表明，抑制愤怒的关键是降低生理唤醒。生理唤醒是指伴随情绪与情感发生时的生理反应，它涉及一系列生理活动过程，如神经系统、循环系统、内外分泌系统等活动。

为减轻愤怒，最好从事能降低生理唤醒水平的活动。需要注意的是，慢跑不是一种有效的策略，因为它会提高生理唤醒水平，能有效降低生理唤醒水平的活动包括球类运动、做游戏、速度缓慢的瑜伽、正念冥想、渐进式的肌肉放松、腹式呼吸、默默在心中计数和暂时休息。

发表在《临床心理学评论》上的这项研究成果认为，某些能提高身体兴奋程度的体育活动虽然对心脏健康有益，但绝不是减少愤怒感的最好方法。