情绪可能是脾胃疾病的隐形推手

中医理论认为，情志（心理因素）是影响身体健康的主要因素之一。如果人体气机不能调畅、肝郁气滞不能调达脾胃，就很容易出现功能性胃肠病。杭州市中医院睡眠医学中心主任张永华在做客“人民好医生”直播间时介绍，大量的脾胃病患者与情绪和焦虑有关，可以通过调畅气机、舒肝理气、调节情绪来进行治疗。

“临床上，大量的情志问题患者和睡眠问题患者，都有功能性消化疾病，通过改善情志、改善睡眠后，功能消化性疾病症状基本消失。”张永华认为，情志要靠肝来疏泄调畅气机，如果人的气机不能调畅，肝郁气滞不能调达脾胃，很容易出现功能性胃肠病。因此，情绪与胃肠疾病存在一定的关联性。

张永华介绍，情绪不好的人多敏感，爱多思多虑，爱钻牛角尖，而多思多虑的人容易气结，气结后情绪不舒畅，进而伤及脾胃，因此，很多患者胃口不好、肚子胀、大便不畅，经常会嗳气，很可能就是情绪不好导致的。医生在治疗脾胃疾病的同时，应该懂得一些情志病治疗知识，在治疗过程中打开视角，在看到脾胃问题时可以思考一下情志问题，从调畅情志角度去改善脾胃功能。临床当中，很多的脾胃病通过调畅气机，改善情绪就能改善。“怒伤肝，恐伤肾，思伤脾，喜伤心，悲伤肺，这也印证了情绪与人体脏腑相生相克的关系。”张永华在访谈中说道。

判断脾胃疾病是否与情绪有关，我们可以通过一些量表来检测，如焦虑量表、抑郁量表、气滞症状量表、睡眠质量量表等。

张永华提醒，预防疾病，日常生活当中应当做好“饮食有节，起居有常，不妄作劳，恬淡虚无”这16个字。即生活中不要有太多的欲望，不要有太多的想法；应该要养成良好的起居生活习惯，现代人多喜欢夜生活，熬夜追剧玩游戏，半夜吃宵夜，这样的生活方式让脾胃很受伤，对情绪影响也很大；同时也要注意劳逸结合，这既有利于调畅情志，也有利于调畅脾胃功能。