三伏天饮食有讲究 中医建议适当吃点“苦”

一进入三伏天，很多人就会受到“苦夏”的困扰，倦怠乏力，食欲不振。此时，适当吃些苦味食物，可以起到解热祛暑、消除疲劳等作用。哪些苦味食物既营养又健康？哪些苦味食物可能存在健康隐患？为此，人民网采访了温州市中医院消化内科副主任中医师何璠。

何璠介绍，中医认为，夏季属火，与五脏的心相应，炎热的夏季不少人有心烦、便秘、尿黄、口舌生疮等心火炽盛的表现。苦味入心，能泄、能燥，具有清热、通便、降气、燥湿的功效。现代医学认为，苦味食物如苦瓜、苦菊、芹菜、莴笋等所含的生物碱因具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用，是夏季天然养生品。

“苦味食物虽好，但也要注意用量，一周吃2至3次即可。”何璠解释，过于寒凉的食材虽然能清火，却容易伤及脾胃，很多人在不清楚身体条件时盲目“吃苦”，苦寒败胃，会引起食欲不振、腹泻等一系列症状，所以不是人人都适合在夏季“吃苦”。经期女性、体质差的人群、脾胃虚寒的人群更应谨慎“吃苦”。

何璠提醒，丝瓜、甜瓜、黄瓜等葫芦科的瓜类蔬果，在特殊的条件下，会产生有毒物质葫芦素（碱糖甙毒素），吃到嘴里会有苦味。人体误食葫芦素后，可发生上吐下泻、毛发脱落的症状，还可能伴有消化道出血、肝肾功能损害等情况。因此，若吃丝瓜、甜瓜、黄瓜等蔬果时有苦味，记得及时漱口，果断扔掉。