6款自制夏季养生茶 解暑祛湿功效好

三伏天是一年中最热的时候，也是多种疾病的高发期。河南中医药大学第一附属医院主治医师李付根在接受人民网记者采访时表示，三伏天酷热难当，人体出汗较多，易有烦渴、乏力、食欲不振等表现，此时通过合理饮养生茶，有助于安然度夏。

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