我国乙型肝炎及相关癌症发病率逐年下降

我国乙型肝炎及相关肝细胞癌年龄标化发病率逐年下降；一般人群乙肝病毒表面抗原流行率持续下降；近年来新生儿3针乙型肝炎疫苗接种率持续保持在95%以上，已达到世界卫生组织提出的2030年目标……一组数据显示，我国乙肝防控工作近年来取得积极进展。

国家卫生健康委员会副主任、中华预防医学会会长李斌表示，2016年世界卫生大会提出了2030年消除病毒性肝炎公共卫生危害的目标。我国通过实施预防为主、防治结合的综合防控策略，在乙肝疫苗免疫接种覆盖率、乙肝病毒新发感染控制和乙肝相关肝细胞癌防控方面取得了显著成效。

根据国家癌症中心发布的最新统计数据，2022年中国肝癌新发病例数约为36.77万，标化发病率约为15.03/10万，与历史数据相比呈下降趋势。“目前我国在乙肝疫苗接种、血液安全、安全注射和减少危害等乙肝防治工作方面都有积极进展。”中国工程院院士庄辉表示，下一步仍需继续提升乙肝的诊断率和治疗率。

庄辉还建议，想要加速消除乙肝、降低死亡率，关键在于对在新生儿时期没有接种乙肝疫苗的儿童进行补种，对高危成年人进行乙肝疫苗接种，对没有乙肝免疫力的易感染成年人群进行接种等。

李斌表示，我国要全面达到2030年消除乙肝的目标仍面临挑战。未来乙肝防控工作应巩固防治成果、统筹各方资源、推进疫苗接种、优化检测策略、强化科技支撑、加强健康教育。据新华社