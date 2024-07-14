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健康“医”点通

明日入伏 这6个三伏天养生锦囊请收好

人民网记者 闫妍

2024年07月14日09:10 来源：人民网

今年7月15日正式入伏，一年中最热的三伏天即将到来。三伏天，我们该如何养生呢？就此人民网记者采访了河南中医药大学第一附属医院副主任医师任红杰，为大家带来6个三伏天养生锦囊。

海报制作：实习生李思妍

(责编：罗知之、高雷)




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