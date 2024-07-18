深化医改 让“家门口”更有“医”靠——我国加速推动紧密型县域医共体建设

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。

继续深化医药卫生体制改革，如何增加医疗资源，优化区域城乡布局？

“看大病在本省解决，一般的病在市县解决，日常的头疼脑热在乡村解决。这个工作要在‘十四五’期间起步。研究改革的堵点在哪里，结合本地实际继续探索。”习近平总书记明确指出了深化医改的方向、路径和任务。

为亿万人民提供可及的优质医疗服务，是一道世界性难题。让基层群众就近看上病、看好病，是中国深化医改的一道必答题。

“年初弟弟呼吸困难、半身麻木，家人急坏了，第一时间去北京看病，大夫告诉我们手术风险很大。”河北省怀来县的李先生回忆说，当时全家人的心情降到冰点。李先生的爱人提醒他县医院已经被北京大学人民医院托管，成立怀来院区，不如在“家门口”就近看一看。

这可以说是不幸中的万幸。

周景儒，北京大学人民医院神经外科主任医师，每周来怀来院区坐诊。在对患者进行全面检查后，他决定立即开展动脉瘤夹闭显微镜血管内治疗。

“没想到能就近接受到尖端、及时的救治，弟弟闯过了那道关。”李先生说。

县乡医院，是守护基层群众健康的“第一道防线”。然而，受医疗资源禀赋不足、技术水平有限等因素制约，往往是“小病县里检查，大病送大医院”。

习近平总书记强调：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。把这件事抓牢，人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念。”

这是党和国家重视人民生命健康的郑重承诺。

医改，是习近平总书记始终关心的重大改革事项。

从分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障等各项基本医疗卫生制度，到人才、信息化建设等相关领域改革，再到对加强医改典型经验的总结提炼和宣传推广，习近平总书记都高度关心和重视，作出重要指示，提出明确要求。

全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成，推动建设一批“家底厚实”的公立医院，扶持发展重症、呼吸、感染、急诊、护理、检验等一批重点专科……一系列改革措施陆续出台。

2023年12月，国家卫生健康委等10部门联合印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，要求推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体，大力提升基层医疗卫生服务能力。

2024年6月，国家卫生健康委等多部门联合发布《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》，作出新部署，以深化城市医院支援县级医院工作，进一步解决城乡医疗资源不均衡的瓶颈问题。

让优质医疗资源真“沉”下去，紧密型县域医疗卫生共同体有效“联”起来！李先生家人被成功急救的故事，正是中国加速推进基层医改的生动缩影。

从开展医联体建设，到推进县域医共体，国家有关部门开出一系列“药方”：三级医院对口帮扶县医院、实施临床重点专科建设、开展县级医院能力提升工程……

对口帮扶如何帮到“点”上？临床重点专科建设如何助力县级医院“强”起来？百姓健康之盼，变成民生之利，需要有关键之举。

曾经，有患者反映，在县医院孩子拔个喉咙里的鱼刺、额头缝针都被推到北京的医院就诊，发高烧、拍胸片，病重一点的，基本都转诊去大医院。

在总人口约37万人的河北省怀来县，通过两年的帮扶，从昔日县医院门可罗雀、装备不足，到如今县域内就诊率68.28%，引进北大人民医院优质医疗资源，ICU、急诊科等29个专业科室130余位专家入驻接诊。

胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治……这家县级医院两年内完成静脉溶栓89例，胸痛患者救治419例，冠状动脉介入相关手术48例。

建立起科学规范的现代化ICU病房；成功开展关节镜微创手术、结肠癌CME等新项目、新技术76项；每月三、四级手术超过100台；对17所乡镇卫生院和275个村卫生室进行技术指导，培训基层医疗人员1100余人次……

这家距离北京市中心100多公里的“小”医院，在帮扶下发生了“蜕变”。惊喜的变化背后，是三级医院对口帮扶县医院的实践创新，是紧密型县域医共体的深度融合，也是提升人民健康“获得感”的有效探索。

“医改每前进一步，就能多惠及一批患者，挽救一些生命。”中国工程院院士、北京大学人民医院院长王俊表示，怀着“人民医院为人民”的初心使命，大医院就要有大担当。要将“输血”与“造血”融合，形成系统性的帮扶体系，让技术传递与文化交融并重。北京大学人民医院“真心”帮扶，怀来院区“真心”配合，怀来县委、县政府“真心”支持，破解县域医共体建设的时代课题就更有底气与信心。

改革是接力赛。从江苏镇江世业镇卫生院的巨变，到三明医改的深入，“提质”与“均衡”成为关键词。

国家卫生健康委的信息显示，我国已在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设试点，在全国县级层面全面推进紧密型县域医共体建设，支持建设市县级临床重点专科11000个。全国多地在实践中拓展、丰富三明医改的内涵，因地制宜推广医改新经验。

县域医共体医改下一步将瞄准重点领域和关键环节加大攻坚力度。

“用真情、真帮扶、练真本领，让百姓在‘家门口’看好病就会落到实处。”王俊表示，北京大学人民医院怀来院区目前采用托管合作模式，以县域医共体牵头机构为纽带，将三级医院优质医疗资源与县域内的县级医疗机构和乡镇卫生院组成“一家人”。

河北省怀来县委书记贾兵表示，面对群众健康的新需求，要想方设法当好健康“守门人”，让家门口的医院成为基层百姓的首诊之选。“真帮实扶”，令县域整体医疗服务水平跃升，筑牢基层医疗能力，惠及更多百姓。

紧密型县域医共体建设是对我国县域医疗卫生体系的系统重塑。按照指导意见，到2025年底，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体；到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖。

一项项务实之举、创新之策，正让老百姓在“家门口”看好病成为实实在在的民生福祉。（记者顾天成）