“冬病夏治”正当时 你需要先了解这些知识

今年7月15日三伏天正式开启。中医认为三伏天是“冬病夏治”的养生好时机。什么是“冬病夏治”？适用人群有哪些？为此，人民网采访了江苏省中医院呼吸与危重症医学科主任中医师徐静。

徐静介绍，“冬病”主要指人体受寒气侵袭容易发作或加重的疾病，通常呈明显的季节性，秋冬季加重，夏季有所减轻。例如，夏季养生不当而诱发的过敏性鼻炎、咽炎等慢性呼吸系统疾病，慢性支气管炎、哮喘、肺气肿等寒性疾病。

“‘夏治’即利用夏季阳气升发，皮肤腠理开泄的特性，进行预防性调理，以益气温阳、散寒通络，提高机体的抗病能力，达到减轻冬季易发疾病症状的传统中医药特色疗法。”徐静表示，常见的“夏治”方法有穴贴、中药、针灸、推拿、药膳、艾灸等。“三伏贴”就属于穴贴的一种，是目前普及最广的“夏治”方法之一，它是将中草药物熬成膏药、油膏或将药物赋形做成药饼，贴敷于人体体表特定部位，以刺激穴位、激发经气，使药物成分渗透吸收发挥治疗作用。

徐静指出，不建议患者自行在家贴敷“三伏贴”，因为“三伏贴”药方成分不同，作用不同，在非医疗机构购买的“三伏贴”很可能存在质量参差不齐的情况，存在一定安全隐患。她还强调，三伏天养生不要盲目跟风走极端，“三伏贴”“三伏灸”“天灸晒背”等都是针对哮喘、慢性支气管炎、过敏性鼻炎等有寒症的患者。这些“冬病”须由中医师通过辨证论治，诊断出确实属于中医“阳虚体质”的“寒”性特征，才能运用“冬病夏治”的方法治疗。