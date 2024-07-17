高温天如何健康享受冷饮？中医专家支招

随着各地气温不断飙升，各种冷饮和冰镇食品成了许多人的心头好。但是若不注意饮食方法，就易对人体造成伤害。如何在不伤害身体的情况下，满足口腹之欲？为此，人民网采访了专家广东省中医院脾胃病科主治医师何桂花。

何桂花介绍，对健康人群而言，少量适度喝冷饮、吃冰镇食品的确有助于快速消解暑热，防止神气耗伤。但若过食冷饮会损伤脾胃，导致脾胃运化功能失常，出现积食、腹痛、腹泻等疾病，因此在进食冷饮时要做到适时、适量、慢饮。

“空腹时不要吃冰，饭前、饭后1小时不要吃冰，不然会影响消化、妨碍营养吸收。吃冰最好在午后，比如下午3时比较热的时候，就是吃冰较适当的时机。”何桂花表示，冷饮的摄入量，一次以200克左右为宜。此外，吃冰时最好遵循“入口不冰齿”的原则，可以将冷饮在嘴里含大约5秒钟再慢慢吞下；冰西瓜等冰镇食品可以从冰箱取出后先室温放置20分钟再吃。

何桂花指出，对于不同的人群，有不同进食冷饮的要求，6个月以下的婴儿应绝对禁食冷饮，幼儿应该少吃冷饮；经期女性应禁食冷饮，妊娠期女性最好不要食用冷饮；老年人、患有胃肠疾病的人、牙齿不健康的人群、患有心血管疾病人群、患有呼吸系统疾病人群、高血脂和高血糖人群，慎吃冷饮。

“建议大家还是选择白开水、淡茶水或酸梅汤、绿豆汤、冬瓜茶、荷叶茶等传统解暑饮品。此外，夏季还可以食用一些偏苦味的蔬菜，例如苦瓜、莴苣等，这些都对解暑也有帮助。”何桂花说。