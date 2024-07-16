夏季又湿又热 不妨试试这6款养生粥

夏日炎炎，热浪滚滚，适合吃些清淡易消化又有营养的粥品。河南中医药大学第一附属医院主任医师王晓在接受人民网记者采访时表示，食粥不仅有利于消化吸收，加上适当的食材还可以起到清暑利湿、健脾补虚等功效，是安然度夏、防范疾病的好方法。

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