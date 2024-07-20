牙龈突然变厚或是这些药作怪

有些患者在服用一段时间降压药或抗癫痫药后，经常感觉牙齿不舒服，用舌头去舔时能明显感觉到牙龈变厚，甚至会有出血的情况。一旦出现这些症状，就需要警惕！您可能遭遇了“药源性牙龈增生”。

出现这些症状牙龈已“中招儿”

药源性牙龈增生是指由药物引起的以牙龈结缔组织细胞外基质（尤其胶原成分）堆积为特征的药源性疾病，同时伴有不同程度的炎症。

发生药源性的牙龈增生，往往有以下临床表现：

一般起于用药后数月或数年内。

主要表现为唇颊侧或舌腭侧龈乳头呈小球状突起，增生乳头向边缘龈扩散。增生严重者，甚至可覆盖大部或全部牙冠，但以上、下前牙区为重。

无炎症的情况下，增生的牙龈色淡粉红、质地坚韧、略有弹性、探查无出血。

增生的区域常因菌斑堆积而伴有不同程度的炎症，此时，增生的牙龈呈分叶状，质松软，探查有明显的出血倾向。

警惕三类药物可引起牙龈增生

目前导致药物性牙龈增生的药物主要为以下几种。

降压药 钙离子拮抗剂的长期使用可能引起牙龈增生。硝苯地平、尼群地平、尼卡地平、氨氯地平、非洛地平、贝尼地平、尼卡地平、维拉帕米、地尔硫卓等均可能引起牙龈增生，其中氨氯地平、非洛地平临床使用年限较短，牙龈增生的报道比较少见。

抗癫痫药 长期使用苯妥英钠、卡马西平、氯巴占、地西泮、加巴喷丁、左乙拉西坦、苯巴比妥、扑米酮、托吡酯、丙戊酸、唑尼沙胺均可导致牙龈增生，其中以苯妥英钠最为常见。

免疫抑制剂 环孢素、他克莫司、依维莫司、西罗莫司、霉酚酸酯均有引起牙龈增生的报道，其中环孢素的发生率最高。

预防有方法 这里的卫生先搞定

对于发生药物性牙龈增生的患者，需要及时就诊于口腔专科，接受清除菌斑还有消炎的治疗。消除局部刺激因素，更要认真保持口腔卫生，避免牙龈再次受到刺激。上述举措均可以有效缓解增生，但是如果增生症状较严重，即使牙周治疗也无法缓解，则需要进行牙龈切除的专科手术。

药物并不是造成牙龈增生的唯一因素，做好以下功课，增生也是可以预防的。

做好口腔卫生 菌斑引起的牙龈炎症可能促进药源性牙龈增生的发生。长期服用上述药物，可使原来已有炎症的牙龈发生纤维性增生。而牙石、食物嵌塞等引起的牙龈炎症也能加速和加重药源性牙龈增生。

因此，通过认真刷牙，使用牙线、漱口水等方式改善口腔卫生环境，消除其他危险因素，均可以降低牙龈增生的发生率。

选择适当的药物 在治疗作用相同的情况下，可以选用致牙龈增生风险小或无牙龈增生风险的药物。比如高血压患者尽量不选用硝苯地平等钙离子拮抗剂，可选用血管紧张素转换酶抑制剂等治疗。此外，不同的“地平”类降压药副作用的发生率并不相同，第一代硝苯地平副作用相对大，第二代非洛地平、氨氯地平等药物副作用相对小，而左氨氯地平的副作用会比氨氯地平进一步降低；器官移植患者尽量选用他克莫司而不用环孢素。但是，抗癫痫药物的替代治疗却是有限的，苯妥英钠仍然是临床首选的一线药物。

文/张瑞雪 （北京口腔医院）