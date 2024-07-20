暑假，也给眼睛放个假

放暑假了，有一件事千万别忽视，那就是近视防控。

据调查，每年开学初都是眼镜店配镜、换镜的高峰期。假期过后，80%左右的近视学生度数会增加，增幅多在50~75度之间，甚至个别学生一个假期就会涨200度。

暑假时间长、天气热，很多孩子生活不规律、缺少户外活动、长时间近距离用眼，易发生近视或近视程度加深的情况。所以，要提醒家长，注意孩子用眼健康，给眼睛也放个假。

1.假期近视高发，原因在这

●近距离用眼时间激增

近距离用眼是近视发生的重要原因。家长上班后，放假在家的孩子“机”不离手，游戏、聊天、追剧……假期，儿童青少年电子产品使用强度和时间明显增加。而一般来说，近距离用眼超过2小时，近视发病率就会增加1.5倍，用眼距离低于33cm，近视发病率增加2.5倍。

研究人员在一项系统综述和Meta分析中发现，每周近距离工作增加1小时，近视概率就会增加2%。还有研究表明，来自城市环境的儿童患近视的概率比来自农村环境的儿童高2.6倍。其中，人口密度、住房面积和住房类型与眼睛屈光不正和轴长显著相关。因此，注意用眼的时间和距离是防控近视最直接的手段。

●户外活动减少带来光照缺失

自然光对眼睛发育至关重要，《自然》杂志发布的研究成果表明，户外活动时间是近视发生的强相关因素，眼睛接触阳光的时间越短，近视风险越高。暑假天气炎热，孩子的户外活动减少，尤其是在自然光下的活动减少，这对孩子的视力发展不利，会加重近视程度。

特别提醒，阳光能够刺激视网膜中多巴胺的分泌，而多巴胺可以抑制眼轴增长，延缓近视加深，因此“目浴”阳光能够达到预防近视的效果。

●生活习惯不规律

“都放假了，多睡会吧，玩一玩。”有的父母抱着这样的心态，默许孩子发泄式的放松。

要知道，眼轴增长具有生物节律，夜间增长慢、白天增长快，不规律的作息时间会影响孩子的生物钟，进而影响眼睛健康。白天不起，晚上不睡，熬夜造成的这种不规律作息，很容易加速孩子的眼轴增长。

2.“修整”眼睛，做做视力检查

当发现孩子有视物眯眼、皱眉、歪头等症状，且视力不能达到正常儿童相应年龄的水平时，家长要积极关注孩子眼健康，及时带孩子去正规医疗机构检查，做到早发现、早预防、早诊疗。眼部视力检查需要关注以下几个方面。

●视力检查

未戴镜的孩子测裸眼视力，戴镜的孩子需要测量戴镜后的矫正视力，看能否达标。未戴镜的孩子如果视力下降，则表明出现近视。戴镜的孩子矫正视力下降则可能近视度数增加。

当然也不能排除用眼疲劳导致的假性近视或部分假性近视。视力检查只是一个方面，确切的度数需要通过扩瞳验光才能明确。

●扩瞳验光确定屈光度

扩瞳验光又称为睫状肌麻痹验光，是准确检查近视度数的关键，通过滴睫状肌麻痹药物（如托吡卡胺、环喷托酯等），充分放松过度用眼后紧张的睫状肌，从而消除过度用眼后的假性近视或者部分假性近视，以清楚了解孩子的客观近视度数或远视储备量，这样配镜才准确。

如：视力下降，显示0.6，小瞳验光显示-1.0D的轻度近视，扩瞳后发现度数降为0D，那么这-1.0D就是假性近视；如果扩瞳后变成-0.25D，则有-0.75D是假性近视。这样，通过扩瞳睫状肌麻痹，可以发现孩子远视储备不足或者近视加深，并根据情况积极采取措施，科学防控近视。

●眼轴测量

眼轴即眼球长度。眼轴是监测近视发展的重要指标，且不受眼疲劳的影响，不需要扩瞳就能观察比较。眼球类似照相机，眼球前面的镜头（角膜和晶体）把外界物体聚焦在眼球底片（视网膜）上，眼轴长度如果和镜头的焦距刚好匹配，则是正视眼。

如果眼轴增长过快，物像聚焦在视网膜之前，则是近视。大多数情况下，近视度数增加是眼轴增长太快所致。眼轴的生理性增长在6~10岁时不超过0.2mm，如果超过则可能导致近视增速。眼轴增长每年超过0.3mm则是近视进展期，需要积极干预。

通过眼轴的测量，可以初步判断近视是否加重，进而了解防控手段是否有效。

●眼底、眼压和其他眼部检查

近视尤其是高度近视超过-6.0D的人群，青光眼、白内障、视网膜周边病变和视网膜黄斑疾病等并发症的发病率显著增加，分别是5倍、14倍、40倍，41倍之多。

因此，高度近视的孩子要做做眼底检查、OCT检查、眼压检查等。使用低浓度阿托品、佩戴角膜塑形镜的孩子也需要定期检测眼表健康和眼压等。

3.延缓度数增加，试试这几招

对于早发近视（年龄小、扩瞳后近视超过-0.5D、有家族史），或进展性近视（每年的近视度数增加超过-0.5D，眼轴超过0.3mm），要及时联合药物、光学等手段综合防控。

●行为干预

每次连续近距离阅读40分钟，应休息远眺10分钟。写作业时要间歇性远眺，遵循“20-20-20”原则，即连续用眼20分钟，远眺20英尺（6米），持续20秒。

近距离用眼遵循一拳（胸离桌子一拳），一尺（眼离书面一尺），一寸（握笔离笔尖一寸）的原则。尽量减少电子产品的使用，如必须用到电子屏幕，遵循“距离尽量远，屏幕尽量大”的原则，按照“投屏-电视-电脑-手提电脑-平版-手机”的顺序进行选择。

●光学手段

光学手段是指用光学离焦眼镜，减少视网膜的周边离焦和追焦生长，延缓眼轴增长，达到控制近视度数加深及视力下降的治疗方法。包括角膜接触式的角膜塑形镜，离焦软/硬镜和框架式离焦眼镜，它们近视控制的有效率为40%～90%不等。

角膜塑形镜是夜戴型硬性角膜接触镜，通过夜间佩戴对角膜塑形，白天取镜后具有清晰的裸眼视力（不用戴框架眼镜），且塑形后中央角膜组织移行到中周边形成离焦环来减少视网膜离焦，从而延缓眼轴增长。适合年龄超过8岁，屈光度超过-0.75D，近视进展迅速，家长及儿童依从性高，无眼部（炎症、倒睫、干眼、严重鼻窦炎等）及全身（癫痫、风湿、糖尿病、精神疾病等）禁忌证的儿童。

离焦软/硬镜适合屈光参差（左右眼近视差距大），度数超过-6.0D，有角膜塑形镜禁忌的孩子。框架离焦镜适合低龄儿童，有角膜塑形镜禁忌证，且联合光度（散光和近视度数）在-10.0D以内的儿童。

上述手段，均可以根据每个孩子的特点进行验配，建议在正规医院进行专业检测后再决定采用何种光学防控手段。

●药物方法

研究已经证实，低浓度阿托品具有阻止眼轴增长，控制近视发展的作用，其控制效果大约为60%，副作用可能有轻度视近模糊、畏光，一般均可接受。适合年龄在6~12岁、近视超过-0.5D或近视进展较快超过-0.5D/年的儿童，以及光学手段控制不佳的孩子联合使用。使用方法是每晚1滴，连续使用，不随意停用，以防反弹，需要在医师指导下规范使用，并定期观察防控效果及眼压、眼表的安全。低浓度阿托品并非对所有人有效，有研究证实10%～15%近视患者无应答。因此，应根据控制效果调整用药频率以及是否需要联合其他防控手段。

4.近视防控，这几点也很重要

●均衡饮食、补充适当微量元素

保持均衡的饮食并摄入足够的维生素和微量元素对眼健康至关重要。眼轴增长跟眼球壁的厚度有关，维生素D、钙质、蛋白质等是我们眼球发育的必要物质，补充充足的阳光，摄入充分的维生素D有助于保持眼球厚度。长期吃甜食，还会阻止钙吸收，从而导致眼轴增长和轴性近视。不挑食、不偏食才能均衡营养，更好保护眼睛。应及时给孩子补充含多种维生素的蔬菜水果，也可适当补充叶黄素。

●暑期室内活动有讲究

室内光照度低，会加速近视进展，我们建议多做室外运动。但夏天气温高，一定要劳逸结合，可在学习之余进行一些乒乓球、跳绳、踢毽子等室内活动，缓解眼疲劳。在早、晚光照不太强烈的时间到户外活动，预防和延缓近视。室内活动或学习时可以选择在阳台或窗边，以充分接触阳光。同时，室内照明要按照国家《中小学校教室采光和照明卫生标准》做到全室内照明，光照度大于500lux，学习时准备合适的台灯，色温在4000k左右，直流电无频闪，保证合适的照明环境。

●切不可病急乱投医

一般来说，近视一旦发生是不可逆转的，增加的眼轴不可能缩短。有些人在正规使用近视防控手段，初期如角膜塑形镜、离焦框架眼镜、低浓度阿托品后能轻度缩短眼轴，但不会持续缩短，更不会治愈近视。家长不要相信近视可治愈、近视度数可逆转等虚假广告，切不可病急乱投医，要带孩子到正规的医疗机构检查，遵从医嘱科学干预和矫正，有效延缓近视。

●适合的户外运动

实际上，户外本身就是视力的保护因素，户外的很多运动如跑步、做操、散步等都是放松眼睛的不错选择，包括各种球类运动。打球时，双眼追踪球的远近运动轨迹，可以有效锻炼睫状肌，促进眼部血液循环，有利于眼睛调节功能，改善眼部供血。

总结一下，假期，家长对孩子的监管一定不能松懈，规定好看电子屏的时间、规范阅读姿势，确保充足的户外活动、规律生活习惯。尤其重要的是，最好到正规医疗机构进行一次系统的眼部视力、验光和眼轴等眼健康检查，为孩子眼睛健康提供全面保护。

（作者：向艳，系华中科技大学同济医学院附属同济医院主任医师）