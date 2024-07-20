数据显示，2023年我国国潮经济市场规模为20517.4亿元，同比增长9.44%。当下，国货潮牌持续走热，正深刻影响着国内消费习惯和消费文化。随着我国外贸向好势头不断巩固，越来越多的中国品牌开始走向世界、乘风出海。

电动汽车、文化创意、美妆等多个领域的国货潮牌不仅在国内掀起消费热潮，更凭借实力在海外市场占据一席之地，“圈粉”海外消费者。这背后，是我国外贸高质量发展的新脉动，更是中国产品和中国文化在全球重要性和影响力提升的集中体现。

出口品牌综合实力不断增强，品牌影响力显著提升，离不开我国持续推动出口品牌建设和外贸高质量发展。近年来，我国持续拓展国际合作交流共建平台，加大中国品牌的宣传推广力度。有关部门出台了一系列政策措施鼓励企业积极参与国际市场合作竞争，通过标准提档升级，促进质量提升、品牌增效。同时，海外仓储、跨境电商加速建设，也为国潮消费品“出海”提供了便捷高效的渠道。

在高水平推进对外开放、产业转型、消费升级等多重因素驱动下，越来越多企业更加注重产品和服务质量，不断擦亮国潮的“金字招牌”。有的企业通过自主创新，致力于完成全流程技术攻关，让更具科技含量的产品成为拉动外贸增长的新动能。有的国潮品牌持续增加新型优质产品供给，加快产品迭代升级，通过研发适合海外消费者的产品，挖掘产品附加值，打响海外知名度。

除此之外，国货潮牌能乘势而上打开海外市场，一个重要因素是创新打造具有中国特色文化价值的IP，向世界传播中国文化。以国潮玩具行业为例，近年来，一批国产潮玩品牌正在经历从代工到内容创造、IP孵化的转型过程。如今，已有不少国产热门潮玩IP在国外火爆“出圈”，在创造巨大商业价值的同时，推动中国国潮文化走出去，成为文化交流新的重要纽带。

无论是强化创新支撑，还是探索“文化+”的多维表达，都是为了更好地推动品牌建设。从政策层面来看，要进一步完善我国出口商品品牌评价服务工作网络和体系，帮助更多外贸企业擦亮“金字招牌”，助力提升中国品牌的国际竞争力。同时，要加快完善品牌保护机制，建立政府监管、社会监督、信息公开的品牌维护、侵权惩罚体系。企业尤其是国潮品牌要继续深挖产品的经济价值和文化内涵，培育良好的产品生态，让国潮品牌更好地链接全球、惠及世界。

（中国经济网供稿）