第七届职业安全健康高峰论坛在长春市举办

日前，由中国职业安全健康协会举办，以“推动安全生产治理体系和治理能力现代化，为统筹好高质量发展和高水平安全做出贡献”为主题的第七届职业安全健康高峰论坛在吉林省长春市拉开帷幕。

据介绍，“职业安全健康高峰论坛”自2018年举办至今，特别是自2021年落户长春以来，在中国职业安全健康协会和各方努力下，进一步发展成为推广先进典型经验、弘扬安全职健文化、探索创新安健理论、推动科技强安工作，让“人民至上、生命至上”等重要理念入脑入心，转化为统筹高质量发展和高水平安全实际成效的重要平台。

全国人大常委会原副委员长陈昌智表示，希望参会人员携手探索、各抒己见、共享成果，就今后推动应急管理、安全生产和职业健康事业更高质量发展建言献策、尽智出力。

本届高峰论坛上，与会人员围绕推动我国安全生产、职业安全健康和应急管理方面的理论创新、实践创新、技术创新、培育发展新质生产力尤其是新质安全生产力，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化为现实生产力尤其是安全保障力等，进行了广泛交流和深入研讨，一致认为要大力培养提高全民尤其是从业人员的安全政治素质、安全文明程度、安全道德水平、安全意识知识、安全技能本领，培养造就一批重视引领安全生产工作、推动安全科技创新、促进安全发展的战略型领军人才。

“要深刻认识加快发展新质生产力特别是新质安全生产力，是搞好安全生产的现实需要，更是长远方向。”中国职业安全健康协会党委书记、理事长王德学提出，职业安全健康和应急管理事关劳动者身体健康和家庭幸福，事关经济社会和劳动力资源可持续健康发展，事关社会安全稳定和“健康中国”宏伟目标的实现，不仅是重大的民生问题，更是重大的社会问题。

在他看来，发展新质安全生产力，必须坚持以提高人的综合安全素质为本，必须大力发展安全应急产业，特别要大力发展现代信息技术、先进制造技术、智能开采技术、掘进盾构技术、矿井掘爆技术、自动报警技术等，广泛采用新材料、新工艺、新装备和工业机器人等，实施机械化换人、自动化减人、智能化无人，使生产工具即劳动手段更智能、更安全、更可靠、更高效，在提高劳动质效的同时，让劳动者减少乃至杜绝安全威胁，能够体面劳动、安全生产、身心健康。

王德学同时表示，要充分发挥市场在科技资源配置中的决定性作用，开发培育更多在全球有影响力、竞争力和知名度的自主安全应急装备品牌；要大力推进数字化转型，用数智化引领推动现代化；要加强安全生产管理和监督执法，推动源头治理、综合治理、系统治理，全面提高安全保障水平；要大力推进安全生产治理体系和治理能力的现代化、大力推进经济发展方式转变、大力提高经济社会发展质量，使我国安全生产状况发生新的更大的历史性改变和跨越。

参会人员表示，举办本届论坛契合时代需求，为开辟安全发展新领域、新赛道、新优势提供了新思路，必将对推进职业安全健康治理体系和治理能力现代化、实现职业安全健康长治久安和促进经济社会高质量发展起到积极作用。（记者 赵莹莹）