“Z世代”爱上健康餐 小轻食有大市场

鸡胸肉、牛排、西蓝花、鸡蛋、紫薯……打开一盒外卖的健康轻食，各色食物齐整码放，碳水化合物与蛋白质、脂肪合理搭配，让“00后”白领吴子昉在食用前忍不住先拍照留念。“拒绝‘热量刺客’，饮食就是要简简单单、清清爽爽才好。”拍完照，她将图片上传至社交平台，引来不少围观。

“这么多水煮菜能好吃吗？”“轻食是健康，就是太贵了”……面对朋友的调侃，吴子昉直言，“其实现在轻食的口味已经越来越丰富，烹饪方式也不再是单一的水煮，比过去想象中寡淡的味道升级不少。而且因为选择很多，价格也在可控范围内。”

在中国，像吴子昉一样青睐健康餐、热衷健康饮食的“Z世代”正越来越多。

近期，中国国家卫健委等16个部门联合启动为期三年的“体重管理年”活动。中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强向记者表示，不合理的膳食行为，特别是高盐、高油、高糖摄入，是影响人群健康的主要危险因素。随着消费者对于健康关注度的不断提升，轻食将成为引领新消费趋势的风向标。

“轻食不只是简单的吃的问题，背后是健康的生活方式和积极向上的生活态度。”中国食品工业协会营养指导工作委员会常务副会长兼秘书长杜荷告诉记者，健康饮食这一刚性消费市场正迎来爆发式增长。不仅如此，除了水煮菜、代餐粉以外，正有更多产品和品类被放入轻食的“碗”里，包括低糖低油、高纤维以及更多具有“均衡、健康、简单”属性的食品。

7月12日，中国食品工业协会营养指导工作委员会在浙江杭州举办的2024健康轻食创新大会上，大会联合市场研究机构发布的数据显示，中国无糖低糖食品的市场规模将在2027年超过9000亿元人民币，而低脂、低盐低钠、高蛋白食品也将在未来保持增长势头。

此外数据显示，女性是轻食最主要的群体，18岁至40岁的中青年群体、高线城市的消费者居多；学生群体与白领人群，也常把轻食作为零食下午茶或者工作餐。

消费端的热闹繁荣，离不开产业链的完善与成熟。面对这一广阔市场，已有不少带着敏锐嗅觉的“Z世代”提前入局。

“95后”郑国煜是新一代健康轻食品牌暴肌独角兽的创始人。他发现，当代年轻人对于轻食的要求是既要口感味道好，还要高性价比，最好再能叠加特定功效。为满足年轻群体对于健康甜食的需求，他和团队专门研发低脂低糖的中式点心，如五黑桑葚紫米饼就是将药食同源食材融入到低脂肪、不添加白砂糖的健康轻食中，在线上颇受年轻人的喜爱。

“我们紧跟市场需求，不断更新口味及研发，从而使得公司在轻食行业内成为头部供应商。”同样是“95后”，王赛俊则将目光瞄准了轻食原料供应市场。其公司推出的紫薯卷系列产品，单月销量达100吨及以上，“如今消费者选择轻食不再仅仅是为了‘减肥’，而是通过满足多样的需求，拥抱一种健康轻盈的生活方式。我们也希望将更多创意融入轻食中，让大家吃得开心，吃得放心。”

专家表示，轻食市场仍有较大发展空间，比如不少中国消费者在选择饮食的过程中也十分关注睡眠、关节肌肉、消化等具体健康问题，因此有着更细分功效益处的轻食产品，未来更有可能打动有明确需求的消费者，形成更大消费市场。