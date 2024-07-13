《中国儿童发展报告2024》在京发布

中国发展研究基金会(下称“基金会”)12日在北京正式发布《中国儿童发展报告2024：新型城镇化下的儿童优先发展》(下称《报告》)，探讨新型城镇化背景下中国儿童发展面临的现状、机遇及挑战。

《报告》指出，儿童发展是新型城镇化的重要目的和内在要求，也是人口高质量发展的坚实基础，对经济可持续增长和社会进步具有重要的支撑作用。中国的新型城镇化立足“以人为本”。儿童是人的发展“基础”和“希望”，理应从城镇化中优先受益，在政策制定、资源配置、公共服务等方面获得优先安排。

《报告》认为，新型城镇化要促进儿童发展，核心是要通过国家政策的改善和社会环境的支持，让更多流动人口子女能够与父母在一起居住生活，在居住地城市享有公平、优质、适宜的发展条件和发展机会，安全、健康地成长，成为更好的自己。

《报告》倡导在新型城镇化推进过程中，树立儿童优先原则，将“儿童优先”纳入国家的新型城镇化战略和“十五五”发展规划。

针对城镇化给儿童群体带来的特殊挑战，《报告》提出多项政策建议，例如：进一步降低大城市公立学校的入学门槛和转学要求，保障流动儿童的公平教育机会；加快异地中高考改革，为流动儿童创造公平的升学条件；扩大0至3岁城市流动儿童的照护支持和普惠托育供给，提高3至6岁城市流动儿童的学前教育普惠率，加快推进0至6岁儿童养育、照护和学前教育的统筹。

此外，还要开展流动儿童和留守儿童健康服务国家行动，对超重肥胖、近视、营养不良、发育迟缓等进行积极干预；高度重视儿童心理健康问题，建立医教结合、家校社(会)结合，以五育并举为抓手的儿童心理干预机制；完善流动儿童和留守儿童的福利和保护体系，积极推动相关立法工作；制订“儿童发展促进法”，为保障“儿童优先”提供依据和规范；积极建设儿童友好型城市。

《报告》还提出了新型城镇化背景下儿童优先发展的美好愿景：到2030年，实现儿童优先的新型城镇化，确保城镇化进程中的所有儿童都享有公平的早期发展、营养健康和教育机会，发展差距显著缩小；到2035年国家基本实现社会主义现代化的同时，儿童优先的新型城镇化质量得到进一步提升，儿童发展的各项指标接近发达国家水平。（记者 夏宾）