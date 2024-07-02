中暑就喝藿香正气水？

答：不建议。

藿香正气水并非中暑特效药，使用不当可能加重症状。藿香正气水药性偏温，适用于夏季暑热湿盛、汗液大泄、肌肤毛孔开放时避热趋凉、忽冷忽热造成的不适症状。而长时间在高温暴晒的环境下活动导致的中暑并不适用藿香正气水，甚至可能“火上浇油”，导致病情加重。此外，由于藿香正气水含有酒精，注意不能与头孢类药品合用。

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端