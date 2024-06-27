国家卫健委提出对五类重点人群体重管理的策略和措施

国家卫健委26日举行新闻发布会，介绍加强体重管理，促进群众健康有关情况。会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，“体重管理年”活动将“覆盖全人群全生命周期，提高体重精准管理水平”作为重点内容，提出对于学生、婴幼儿和学龄前儿童等五类重点人群管理的策略和措施。

一是学生体重管理，重点是培养儿童青少年形成动态测量身高、体重、腰围的健康习惯，帮助超重和肥胖的学生做到“一减两增、一调两测”，“一减”就是减少进食量，“两增”就是增加身体活动、增强减肥信心。“一调两测”就是调整饮食结构、测量体重、测量腰围。

二是婴幼儿和学龄前儿童体重管理。重点是加强科学育儿的咨询指导服务，强化体格生长的全面监测、营养与喂养指导以及身体活动和运动指导，促进吃动平衡，预防和减少儿童超重和肥胖。

三是职业人群，也就是青壮年和劳动力人群的健康管理，重点是指导个人平时加强体重监测和定期体检，培养健康生活方式，丰富体育健身活动，提高健康素养和身体素质等。另外，机关企事业单位也要加强食堂管理，提供健康饮食，主动关心和关爱职工健康。

四是孕产妇体重管理，重点要做好妇女围孕期的营养保健咨询、指导和干预服务，促进孕前维持适宜体重，孕期合理增重，管理孕产期营养相关合并症和并发症，预防低体重儿、巨大儿及早产儿等不良妊娠结局的发生，同时，还要管理好产后的体重，产后减少体重滞留。

五是老年人体重管理，重点是指导老年人选择适口餐食、坚持适当运动、维持适宜体重，动态监测老年人的体重、腰围和基本运动功能等指标，开展体重管理综合干预指导。老年人在预防肥胖的同时，也要预防肌肉减少，就是我们经常说的“少肌症”，减缓身体机能的衰退，降低发生跌倒和骨折的风险。