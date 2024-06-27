多吃红色的樱桃能补血吗？

樱桃的铁含量仅为0.4毫克/100克，和红肉类，如瘦猪肉(3毫克/100克)，比起来相差甚远。樱桃中叶酸、维生素 B12 的含量也不算高。除了缺铁性贫血，其他类型的贫血，如因为叶酸或维生素 B12 缺乏引起的巨幼细胞性贫血，吃樱桃也很难起到什么作用。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)