高温天气勿贪凉 谨防热伤风

高温天气，人体为了散发体内的热能，毛孔扩张、出汗增多，此时若过度贪凉或忽冷忽热，极容易导致夏季感冒，即大家俗称的“热伤风”。

天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时介绍，热伤风属于风热感冒的一种，症状表现为发热重、恶寒轻、头胀痛、有汗、咽喉红肿疼痛、咳嗽、痰黏或黄、鼻塞流黄涕。此外，还常常伴有消化道的症状，如腹胀、腹泻、食欲不振等。

“患了热伤风后，有些人治疗多天，迟迟不见好转，很多情况是因为药不对症。”韩娟指出，热伤风的治疗应以辛凉解表为主，症状较轻者可服用具有解表、清热、化痰作用的中成药，但如果用药后无明显改善或症状加重，应及时就医。同时，患病期间应多休息，保证充足睡眠；充足饮水，适当摄入电解质水；注意饮食均衡，少食辛辣油腻食物。

此外，热伤风患者也可以通过按压肺俞穴（位于人体背部，第三胸椎棘突下，左右旁开二指宽处），缓解咳嗽、鼻塞症状。用手指轻按穴位，直至按压处有明显酸胀感。如果鼻塞症状较为严重，也可按压迎香穴（位于鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中）。用两手食指分别按住两侧穴位，并沿顺、逆时针方向各搓按50次，直至穴位微微发热。

韩娟表示，热伤风重在预防，在盛夏季节要保持规律的生活起居，合理饮食，加强锻炼。不过度贪凉，使用空调时的设定温度最好不要低于26摄氏度，室内定期开窗通风换气。尤其要注意是，从炎热的室外进入空调房时，应提前将汗擦干，骤热骤冷之间要给予身体一个缓冲。