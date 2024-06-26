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不能用热水泡柠檬，因为会破坏其中的维生素C？

2024年06月26日08:51 来源：中国新闻网

　　热水冲泡柠檬并不会造成营养被过多破坏。维生素C是一种水溶性维生素，确实对高温敏感。高温会加速维生素C的氧化和分解过程，但并不会完全破坏所有的维生素C。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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