合理饮食补心气（中医养生）

夏季随着气温升高，热邪会耗损人体正气。气虚体质，特别是患心脏基础病的人群，易出现心气虚证，表现为心悸、气短、疲劳、面色淡白和脉细弱等。依据“春夏养阳、秋冬养阴”的养生原则，心气亏虚者，此时宜补益心气，保证充足的睡眠，避免久晒和体力过度消耗。

夏属“火”，火邪伤津。汗为心之液，人体在高温下出汗增多，气随津泄，易有咽干口渴、精神倦怠等气阴两虚表现。此时宜关注补水生津、滋养气阴。除了饮用温开水，还可搭配西洋参水、马蹄芦根水、乌梅姜柚茶、莲藕汁、番茄汁等，清凉解热，生津止渴。

南方多雨湿热，应避免湿气郁积。在补水的同时，需防止湿邪泛滥，出现腹泻、湿疹、筋骨关节痛等病证。绿豆冬瓜汤、赤豆茯苓汤、丝瓜薏米汤、扁豆山药粥等都适合夏季食用。豌豆香菇炒牛肉、木瓜炖鲫鱼等食品，补气除湿，和中舒筋，适合腰腿乏力、抽筋、风湿痹痛者食用。

中医称胃为“水谷之海”，此“海”宜通不宜满。补气药食多甘平或甘温，可选择生晒参（或党参）、黄芪、红枣、桂圆、灵芝、鸡肉、牛肉、糯米、核桃等食材加以搭配调养，如党参汽锅鸡、黄芪桂圆粥、灵芝红枣汤、核桃人参汤等，有补益心气、养血安神功效。

（作者为北京协和医院中医科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 19 版）