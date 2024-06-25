第十届中国老年医学与科技创新大会在烟台召开

6月22日，由中国老年医学学会主办的“第十届中国老年医学与科技创新大会”在烟台顺利召开。来自全国各地4000多位专家学者出席大会，围绕“聚力老年医学创新，共建智慧医养未来”这一主题，进行深入探讨和交流，为全面实施积极老龄观和健康老龄化国家战略献计献策，提供经验借鉴。

出席大会的嘉宾有十四届全国政协人口资源环境委员会副主任王建军，十二届全国政协副秘书长、教科文卫体委员会副主任张秋俭，国家民政部社会组织管理局副局长符策龙，国家卫生健康委员会老龄健康司一级巡视员张晖，中国工程院院士、中国老年医学学会名誉会长付小兵，中国老年医学学会会长范利，中国科学院院士王以正，中国工程院院士吉训明，美国医学科学院院士励建安，中国老龄科学研究中心党委书记、主任高成运，中国产学研合作促进会会长王建华，烟台市委副书记、市长郑德雁，山东省科学技术协会副主席张波，山东省卫生健康委员会二级巡视员葛玉桂等出席大会，中国老年医学学会副会长兼秘书长许晓东主持开幕式。

嘉宾致辞中表达了对老年医学事业的重视和支持，并对学会在推动我国老年医学研究创新和老年健康服务中取得的成绩给予了充分肯定，希望今后全面加强与国内外同行的合作，为健康老龄化发挥更多更大的作用。

大会首先通报了中国老年医学学会获得2024年世界卫生组织“老年人卫生保健和健康促进研究奖”的情况，并举行了表彰仪式，对为该奖做出突出贡献的9个单位和9个个人予以表彰，进一步激发大家工作积极性和创造性，推动学会发展再上新台阶。

据悉，5月31日，在瑞士日内瓦召开的第77届世界卫生大会上，世界卫生组织（WHO）经评审，将2024年“科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖”集体奖颁给了中国老年医学学会。至此，学会成为我国第一个被世界卫生组织授予“老年人卫生保健和健康促进研究奖”的社会组织。

范利会长在表彰仪式上说，这份荣誉不仅是世卫组织对中国老年医学学会在老年健康促进领域所做出的努力和成果的认可，更是对中国老年健康促进事业的肯定，荣誉属于每一个为中国老年医学事业奋斗的中国人。

范会长表示，学会将以获得这项荣誉为动力，继续为推进中国老年健康事业作出不懈的努力，做好以下几个方面的工作：一是进一步加强老年医学的科学研究，聚焦老年慢病的防治，特别是在智慧医养和医养结合方面，利用现代科技加快提升老年健康服务的质量和效率；二是服务重心落地基层。为基层培养更多医疗护理照护人才，为更多的老年人提供便捷和贴心的健康服务；三是紧跟国家政策，按国家总体要求继续加强中国老年医学学会的学科建设和人才队伍建设。整合资源，合力攻坚老年健康领域的重点和难点；四是完成好承接的国家标准和课题的重要任务。为老年人的健康福祉作出不懈努力和新的贡献。

大会设一个主旨论坛，四个圆桌论坛，31个分论坛，举行277场专题讲座。来自全国各地的600余名知名院士、专家、学者，从不同层面、不同角度，共同探讨推动老年医学领域创新发展和健康老龄化战略全面落实的措施和办法。

主旨论坛以科技创新推动老年主动健康为主题，由中国工程院院士付小兵主持。十四届全国政协人口资源环境委员会副主任王建军首先作了题为“实施积极应对人口老龄化国家战略的策略选择”的专题报告。王建军在报告中深刻阐述积极老龄观和健康老龄化是实施积极应对人口老龄化战略的核心价值的观点。并强调健康老龄化是健康中国建设的应有之义，是国际社会的普遍共识，更是我国广大老年人的迫切需求。实施积极应对人口老龄化战略，首先要转变观念，把关口前移，做到服务为上，全民关怀。

中国工程院院士吉训明作了题为“患者驱动的医院研究”的主旨报告，提出患者不仅是研究的对象，更应积极参与到研究方案的设计、实施以及结果评估的各个环节，以此促进医患之间更紧密的合作与互动，有助于推动医学研究更加贴近临床实际和患者需求。这种新的研究模式，为与会者带来了医疗新理念。

中国老年医学学会副会长陈峥做了题为“老年医院与综合医院区别”的报告，从老人需求、服务模式、人员配备、科室设置和环境设备等五个方面论述了老年医院与综合医院的区别。

山东省老年医学学会执行会长刘德山教授做了题为“基于中西医通约的国医大师中医理论创新研究与实践”的报告，围绕中医传统的组方理论、西医思维与中药药理学、援药及援药理论、援药的临床应用等四个方面，报告了研究进展。

江苏省老年医学学会会长许家仁教授带来了“江苏省医养结合专业人才短缺与对策研究报告”，分析了江苏省人口老龄化及老年人口健康状况、医养结合人才需求与短缺评估、医养结合人才建设现状，提出医养结合人才建设对策与建议。

国家老年疾病临床医学研究中心（解放军总医院）主任曹丰教授分享了“医工交叉分子影像在老年血管疾病防控的应用研究”课题，从血管衰老的概念、分子影像与血管易损斑块的早期识别、AI辅助的智能影像对老年血管疾病的预警、血管老化标志物的多组学筛选四个方面，通过研究取得了新进展。

在四个圆桌论坛上，中国科学院王以正院士、美国医学科学院国际院士励建安，清华大学终身教授、博士生导师廖洪恩、国家重点研发计划首席科学家胡建忠等27位著名专家学者参加论坛，以“老年科学运动与脑健康”“老年健康管理与康复”“医养结合与智慧医疗”“适老服务与标准化建设”等为主题，报告了各自研究和实践取得的新成果、新进展，以及国际老年医学学科发展新技术和新理念，并进行了研讨交流。

这次大会参会人数多，报告质量高，学术氛围浓，是推进老年医学创新发展的一场学术盛宴。汇聚了全国老年医学界的知名专家和业界精英，分别报告了各自研究领域的学术成果及科技前沿动态，并以生命观的优化、老年主动健康理念与实践等焦点和难点，发表了不同观点，进行了热烈讨论，与会者分享了系统的新知识和新理念，会议取得圆满成功。

范利会长在大会结束时说，创办中国老年医学与科技创新大会，是为国内从事老年医学的专家学者和医务工作者提供学术交流平台，分享最新研究成果，推动国内老年医学不断创新发展。学会从2015年成立至今，已成功举办十届，成为学术引领老年医学创新发展的特色品牌。她表示，学会将进一步凝聚团结全社会更多的老年医学力量与各界同仁一道以新时代的奋斗观，以脚踏实地的工作态度，为老年健康事业的发展，为实施积极人口老龄化国家战略贡献智慧和力量。（孔令占，叶小芮，龙沙）