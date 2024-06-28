如何预防“吃出来”的癌症（健康中国 奋发有为）

食管癌、胃癌是较为常见的恶性肿瘤，严重威胁我国居民身体健康。近日，国家卫健委印发《食管癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》和《胃癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》。两个方案的出台有哪些重点？如何预防食管癌和胃癌？怎样才能早诊早治？有关专家对此进行了解读。

食管癌高风险人群

年龄≥45岁，且符合以下任意一项者：

（一）居住于食管癌高发地区（以县级行政区为单位界定，以2000年中国人口结构为标准的年龄标化发病率＞15/10万）。

（二）父母、子女以及兄弟姐妹等一级亲属中有食管癌病史。

（三）热烫饮食、高盐饮食、腌制食品、吸烟、重度饮酒等不良饮食习惯和生活方式。

（四）患有慢性食管炎、巴雷特食管、食管憩室、贲门失弛缓症、反流性食管炎、食管良性狭窄等疾病。

（五）有食管的癌前病变诊疗史。

摘自《食管癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》

胃癌高风险人群

年龄≥45岁，且符合以下任意一项者：

（一）居住于胃癌高发地区（以县级行政区为单位界定，以2000年中国人口结构为标准的年龄标化发病率＞20/10万）。

（二）父母、子女以及兄弟姐妹等一级亲属中有胃癌病史。

（三）尿素呼气试验、血清Hp抗体、粪便Hp抗原检测任一阳性。

（四）吸烟、重度饮酒、高盐饮食、腌制食品等不良生活方式和饮食习惯。

（五）患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等疾病。

摘自《胃癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》

偏爱“趁热吃”，当心烫出食管癌

食管癌是全球范围内常见的恶性肿瘤之一。据2020年全球癌症统计，食管癌的新发病人数达60.4万，死亡人数达54.4万。中国是食管癌高发地区，虽然中国食管癌的发病率及死亡率均呈下降趋势，但依旧是威胁我国居民健康的主要恶性肿瘤之一。

“食管是食物经口进入胃部的管状通道，是人体最重要的消化道器官之一，发生在食管黏膜上皮的恶性肿瘤就是食管癌，我国食管癌主要的组织学类型为鳞状细胞癌。”安徽医科大学第一附属医院胸外科主任医师柴惠平介绍，《食管癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》明确指出，食管癌主要危险因素包括特定的饮食习惯、不良生活方式、相关病史及遗传因素等相关。

“比如，国人在饮食上偏爱热食，提倡‘趁热吃’‘趁热喝’。刚煮好的热茶、刚烫好的火锅，可能风味更佳，但这个‘热度’一定要把握好，因为过烫的茶水、食物很容易对食管黏膜造成刺激和损伤。”柴惠平介绍，一般情况下，食管黏膜受损后会启动自我修复，但如果长期饮食过烫，黏膜会不断循环“损伤—修复”这一过程，长此以往，食管黏膜可能出现异型增生、癌前病变，增加患癌的风险。因此，一定要控制好食物的温度，不吃过烫食物。

柴惠平介绍，喜食腌制、熏制、烧烤食品或经常食用霉变食品，也会增加罹患食管癌的风险。腌制、烧烤、熏制食品、油炸食品等含有很多亚硝酸盐，亚硝酸盐进入人体内后会产生亚硝胺，霉变的食物易产生黄曲霉毒素，这两种物质都是强致癌物。在食管癌的高发地区如太行山脉附近区域，过去许多居民喜热烫食物，还食用较多腌制、熏制食品，如酸菜、咸肉等，增加了食管癌的发病风险，后来经过努力，很多人改变了不良饮食习惯，食管癌发病率明显下降。

“此外，吸烟、过度饮酒也是导致食管癌的危险因素之一。”柴惠平提醒，要想降低罹患食管癌风险，需要改变不良饮食习惯和不健康的生活方式。例如，不吃特别干、硬、烫的食物，不吃隔夜菜，不吃霉变食物，少吃或不吃腌制、熏制、烧烤类食物，合理搭配膳食以均衡营养，适当多食用富含维生素、微量元素及膳食纤维类食品，适当多吃新鲜蔬菜、水果。同时，戒烟、戒酒或少饮酒，吃饭时细嚼慢咽等。

远离胃癌，宜积极根除幽门螺杆菌

胃癌是指原发于胃的上皮源性恶性肿瘤。根据2020年中国最新数据，胃癌发病率和死亡率在各种恶性肿瘤中均位居第三。全球每年新发胃癌病例约120万，中国约占其中的40%。

“在全球范围内，东亚属于胃癌高发地区。胃癌发病的危险因素有很多，年龄是重要的一个。随着年龄增长，胃癌的发病风险也在升高，25岁之前胃癌发病率不足1/10万，但45岁以后发病率会有逐年升高的趋势。”北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心一病区副主任医师李浙民介绍，《胃癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》从环境、遗传、感染、生活方式及既往病史5个方面入手，比较全面地列出了胃癌的主要危险因素，对胃癌高风险人群进行了清晰的界定。

《胃癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》明确指出，幽门螺杆菌（Hp）感染是胃癌的主要危险因素之一。如果感染幽门螺杆菌，是不是就离胃癌不远了？

“并不是。研究发现，感染幽门螺杆菌的确会增加患胃癌的风险，幽门螺杆菌阳性检出率高的地区，胃癌的发病率也高。但是，感染了幽门螺杆菌并不意味着将来一定会得胃癌。”李浙民介绍，与其他肿瘤一样，胃癌的发生是一个多因素、多步骤的复杂过程，遗传因素、环境因素、不良生活习惯和既往病史等均与胃癌的发生密切相关。幽门螺杆菌本身可以导致慢性炎症、消化性溃疡等，因此，即使多数感染者没有症状，在条件允许的情况下，也建议积极根除幽门螺杆菌，降低胃癌发生的风险。

“大部分人的胃癌不是遗传性的，亲属患病不意味着自己一定也会患癌。但如果家族中的直系亲属有胃癌患者，那么其他成员患病风险确实会升高。”李浙民介绍，吸烟、重度饮酒，饮食不洁净、喜食腌制食品、高盐饮食等饮食习惯，也会增加胃癌的发生风险。此外，既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃等胃癌前疾病的也属于胃癌高危人群，应定期到医院进行检查，做到早预防、早发现、早治疗。

早期症状不明显，定期筛查是关键

专家介绍，无论是对食管癌还是胃癌，两个方案都强调要早诊早治。然而，食管癌和胃癌早期大多都没有明显的临床症状，当患者有症状后再到医院就诊时，往往已进展至中晚期，错过了最佳治疗窗口，也增加了医疗负担。

“早期食管癌通常没有特殊症状，中晚期阶段食管癌的典型症状为进行性吞咽困难，先是难咽干的食物，继而是半流质食物，最后水和唾液也难以咽下。”柴惠平介绍，中晚期食管癌预后较差，近年来我国中晚期食管癌患者5年生存率虽有所提高，但仍处于较低水平，如果能早期发现、早期治疗，患者5年生存率可显著提高。

“对胃癌来说，发现的时间不同，治疗的效果也截然不同。早期胃癌90%以上可以治愈，但如果是晚期或进展期的胃癌，总体5年生存率不足50%。”李浙民强调，对于大多数人而言，只有经过筛查，才能知道自己的胃是否发生病变。

两个方案对食管癌和胃癌筛查均推荐内镜学检查，建议食管癌和胃癌高风险人群原则上每5年进行1次内镜检查，有相关病变者建议缩短筛查间隔。

“这两个方案的亮点之一就是很有针对性，强调针对食管癌、胃癌高风险人群进行筛查。”李浙民介绍，以胃癌为例，胃癌在一般人群中发病率较低，内镜检查用于胃癌普查需要消耗大量的人力、物力资源，且患者接受度低。因此，只有针对高风险人群进行筛查，才是行之有效的方法。

“对有恶性肿瘤家族史的40岁以上的人群，建议每年例行做含有内镜检查的体检。”柴惠平介绍，就食管癌和胃癌而言，内镜检查就是人们常说的胃镜。高风险人群定期进行胃镜检查有利于及早发现食管和胃的异常。一旦发现早期病变，可以通过胃镜将其取出进行活检，以明确病变的性质，在条件允许时，还能在胃镜下直接切除病变，做到早期治疗。

在社交媒体上，一些网友表示因怕痛而对胃镜检查望而却步。“其实，现在无痛胃镜检查已经比较普及。对筛查者来说，只是睡一觉，不知不觉中检查就结束了。”李浙民提醒，预防、筛查、早诊是治疗肿瘤最经济有效的手段，要想远离食管癌和胃癌，不仅要注意早筛，还要树立健康生活的理念，养成健康的饮食习惯和生活方式。