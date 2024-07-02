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大量出汗后可以大量饮水？

2024年07月02日11:06 来源：人民网-人民好医生

答：不建议。

夏天出汗多，容易缺水，有些人口渴就会大量饮水。其实，这样的喝法并不好。因为若短时间内突然大量饮水，易导致稀释性低钠血症，进而损害心脏和肾脏功能。建议小口、少量、多次饮用

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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