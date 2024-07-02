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夏天洗冷水澡降温？

2024年07月02日11:04 来源：人民网-人民好医生

答：不可以。

夏季人的汗孔多处于开泄状态，冷水洗浴使外来寒气极易侵入人体，久之会出现手足畏寒、小腿抽筋、后背发凉等症状，老人和小儿尤其应重视

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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