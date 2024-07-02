夏季艾灸有哪些好处？

答：艾叶是温性的，属于纯阳之物。艾灸能够温通经络，祛除寒湿，补益人体阳气。夏天又正好是自然界阳气最重的时候，两者的阳热合在一起，温补的作用更强。所以在夏季大自然阳气最盛的时候艾灸足三里、阴陵泉、中脘、神阙等，补益的效果能够达到最佳。

——《个人健康手册（二十四节气·夏至篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端